أتلتيكو مدريد يتوج بكأس أودي عقب فوزه على ليفربول

توج فريق أتلتيكو مدريد الأسباني ببطولة كأس أودي الودية لكرة القدم، للمرة الأولى، في تاريخه عقب فوزه 5 / 4 بركلات الترجيح على ليفربول الانجليزي في المباراة النهائية للمسابقة اليوم الأربعاء.وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق العاصمة الأسبانية.بادر كايدي باري بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في الدقيقة 33، قبل أن يتعادل روبيرتو فيرمينيو لليفربول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.كان أتلتيكو قد صعد للمباراة النهائية عقب فوزه 2 / 1 على نابولي الإيطالي أمس الثلاثاء في أولى مباريات البطولة، فيما تغلب ليفربول على بايرن ميونخ الألماني 3 / صفر.

وتأتي مشاركة الفريقين في البطولة في إطار استعداداتهما لانطلاق الموسم الكروي الجديد في بلديهما.ويستهل ليفربول مبارياته في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليج) بمواجهة مضيفه واتفورد يوم 12 آب/أغسطس الجاري، فيما يبدأ أتلتيكو مسيرته في الدوري الأسباني بملاقاة مضيفه جيرونا في 19 من الشهر نفسه.

كان فريق نابولي قد أحرز المركز الثالث، في البطولة عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه بايرن ميونخ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في وقت سابق اليوم.

وافتتح كاليدو كوليبالي التسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 14، فيما تكفل إيمانويل جياكيريني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55تعد هذه هي البروفة الأخيرة لبايرن قبل مواجهة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في بطولة كأس السوبر الألماني، يوم السبت المقبل، في افتتاح الموسم الكروي بألمانيا.

من المقرر أن ينطلق الدوري الألماني (بوندسليجا) يوم 18 آب/أغسطس الجاري، حيث يستهل الفريق البافاري، الذي فاز بالبطولة في المواسم الخمسة الأخيرة، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه بايرليفركوزن.

في المقابل، يستعد نابولي لخوض غمار الموسم الكروي بإيطاليا، حيث يبدأ مسيرته في بطولة الدوري بمواجهة مضيفه فيرونا يوم 20 آب/أغسطس الحالي.