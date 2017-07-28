 أكثر من 160 ألف إجمالي ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكثر من 160 ألف إجمالي ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة

أكثر من 160 ألف إجمالي ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة
المناطق_المدينة

بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة, تواصل القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة في الحج بمنطقة المدينة المنورة, أعمالها لموسم حج هذا العام 1438هـ ، حيث تقوم الجهات المعنية كافة بتقديم الخدمات للحجاج القادمين إلى مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى مدار الساعة .

وأوضحت الإحصائية اليومية للمؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة ليوم أمس الأربعاء, أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر محطات الاستقبال بلغ 393ر26 حاجاً, فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة 333ر10 حاجاً، بينما بلغ إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة 144ر164 حاجاً, وإجمالي الحجاج المغادرين من المدينة المنورة 957ر10 حاجاً, وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة 179ر153 حاجاً، وأبرزت الإحصائية, نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث بلغت الجنسية الأكثر تواجداً بالمدينة المنورة هي الجنسية الإندونيسية بواقع 295ر35 حاجاً.

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