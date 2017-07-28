 اليمن يؤكد تمسكه بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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اليمن يؤكد تمسكه بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث

اليمن يؤكد تمسكه بخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث
المناطق_وكالات

جددت الحكومة اليمنية، اليوم، تمسكها بخيار السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث. وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، خلال لقائه السفير الإثيوبي لدى اليمن أمين عبدالقادر، إن حكومته توافق على مساعي السلام المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الوزير المخلافي قوله: “إن الحكومة الشرعية تدعم جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلام في البلاد”.

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