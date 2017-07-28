 ” مساجدنا ” توقع اتفاقية مع مركز قياس للتوعية بمساجد الطرق وتقديمها بمستوى نموذجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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” مساجدنا ” توقع اتفاقية مع مركز قياس للتوعية بمساجد الطرق وتقديمها بمستوى نموذجي

” مساجدنا ” توقع اتفاقية مع مركز قياس للتوعية بمساجد الطرق وتقديمها بمستوى نموذجي
واس - الرياض

وقعت المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مع المركز الوطني للقياس اتفاقية تعاون للتوعية بأهمية خدمة بيوت الله على الطرق وتقديمها بمستوى نموذجي والعناية بها على نحو مستدام.
ووقع الاتفاقية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز، والمدير التنفيذي للمؤسسة محمد الشويش.
وأوضح الشويش أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لخدمة المجتمع وتوحيد الجهود من أجل توعية المواطنين والمقيمين فيما يخص المساجد على الطرق، إضافة إلى تمكين الحضور التوعوي والتثقيفي بمساجد الطرق، وإبراز الجهود والمنجزات والخطط المستقبلية عن طريق اللوحات التعريفية والمنشورات التوعوية في مقر المركز الوطني للقياس، ومقرات الاختبارات، إلى جانب تخصيص مقاعد في الدورات التطويرية التي يقيمها المركز بهدف زيادة الخبرات والمهارات لمنسوبي المؤسسة.
وأشار الشويش إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي تعملها المؤسسة بهدف زيادة فاعليتها وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها التي تسعى لها وهي أن تكون مساجد الطرق نموذجية ومستدامة في خدماتها وتعتمد على مواصفات قياسية في أعمالها، وجاذبة لعابري ومرتادي الطرق وتليق بمكانة المسجد.
ولفت إلى أنه يمكن الاطلاع على أعمال وجهود المؤسسة من خلال الموقع الإلكتروني (www.msajidona.org) ، مفيداً أن ” مساجدنا ” مؤسسة خيرية أهلية تُعنى بمساجد الطرق ومرافقها بناءً وتجهيزاً ونظافةً وصيانةً خدمةً للمسافرين ومقرها الرئيسي مدينة الرياض وأنشأت لها قناة خاصة بالتبرع على الرسائل النصية برقم (5112) لمن أراد الإسهام في بناء وصيانة مساجد الطرق.

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