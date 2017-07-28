بلدية المندق النقص الذي ظهر في المقطع المتداول مسؤولية المتعهد الذي تم إبرام عقد معه من قبل المحافظة

اصدرت بلدية محافظة المندق بيانا حول مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه أحدى مواقع مهرجان المندق السياحي 38 وينتقد الموقع ببعده عن الخدمات ووجود دورات مياه متهالكة وصممت بطرق عشوائية .

وأوضح رئيس بلدية المندق المهندس سعيد بن غرم الله الزهراني أن بلدية المندق وبتوجيه من سعادة أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط قامت منذ وقت مبكّر بتهيئة كافة المرافق والحدائق والمنتزهات التابعة لها في جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة للمحافظة لأستقبال الزوار والسياح من داخل وخارج المحافظة ، وتعمل بكل امكاناتها على مدار الساعة لراحة وسلامة الزوار، كما عملت البلدية على تجهيز مواقع إقامة فعاليات مهرجان صيف المندق38 بكافة الاحتياجات الاساسية من اعمال تسوية ودك وسفلتة وانارة واسوار وتشذيب الأشجار وتوفير مواقف سيارات وغيرها من الاعمال انطلاقاً من دورها كشريك وعضو في لجان التنظيم والتجهيز ، ومنها موقع فعالية ليالي المندق وان النقص الذي ظهر في المقطع المتداول من مسؤولية المتعهد الذي تم إبرام عقد معه من قبل المحافظة ولَم يكن للبلدية اطلاع على بنوده ومدته وضماناته، وبدورها قامت البلدية بفرض عقوبات على المتعهد وتحرير مخالفات لمعالجة القصور وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وفي حال لم يتم تصحيح المخالفات عاجلاً فان البلدية لن تتوانى في إغلاق الموقع و لن تتهاون مع أي مستثمر او تاجر يخلّ بواجباته.

وبين المهندس سعيد أن بلدية المندق على استعداد تام متى ما اتيحت لها الفرصة لأقامة المهرجانات والمناسبات الوطنية والإشراف على تنفيذ الفعاليات من خلال متعهدين مؤهلين ولديهم القدرة والإمكانية والخبرة وسابقة الأعمال بالتنسيق مع الشركاء فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة والهيئة العامة للترفية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وبإشراف إمارة وامانة المنطقة.