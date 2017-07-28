صادر قسم الرقابة والتفتيش في وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج العديد من المواد المنتهية تاريخها وبعض المنتجات الطبية مجهولة المصدر والغير مصرح بها ، كما تم تغريم عدد من العاملات لا يحملن كروت صحية وذلك في عدد من محلات التأنيث النسائي بمولات المحافظة .
وبناء على المخالفات تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات .
كما أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري استمرار الجولات التفتيشية للوحدة النسائية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود
وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحيه و مجهولة المصدر
صادر قسم الرقابة والتفتيش في وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج العديد من المواد المنتهية تاريخها وبعض المنتجات الطبية مجهولة المصدر والغير مصرح بها ، كما تم تغريم عدد من العاملات لا يحملن كروت صحية وذلك في عدد من محلات التأنيث النسائي بمولات المحافظة .
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