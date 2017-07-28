 وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحيه و مجهولة المصدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ميليشيا الحوثي تلجأ لتهديد الملاحة في البحر الأحمر لتغطية خسائرهم مساء اليوم .. اعلان أسماء المرشحين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية سفير المملكة لدى البحرين : مشاركة قطر بالقمة الخليجية متروك لقيادة المجلس اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة تناقش استعدادات الإدارات لانطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 5 في النصف الأول من هذا العام .. بر الشرقية تستقطب أكثر من500 متطوع تحقيقا ل2030 لاستغلال أوقاتهم بما يفيدهم .. أمير القصيم يشدد على تمكين الشباب من العمل في المهرجانات تقارير غربية : قطر تلعب دورا نشطا في دعم التطرف بأوروبا وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحيه و مجهولة المصدر بلدية المندق النقص الذي ظهر في المقطع المتداول مسؤولية المتعهد الذي تم إبرام عقد معه من قبل المحافظة ” مساجدنا ” توقع اتفاقية مع مركز قياس للتوعية بمساجد الطرق وتقديمها بمستوى نموذجي رئيس المؤسسة العامة للموانئ : مشروع البحر الأحمر نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني “بنك التنمية” يعلن إحصائيات الربع الثاني لمشروعات 2017

وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحيه و مجهولة المصدر

وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحيه و مجهولة المصدر
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

صادر قسم الرقابة والتفتيش في وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج العديد من المواد المنتهية تاريخها وبعض المنتجات الطبية مجهولة المصدر والغير مصرح بها  ، كما تم تغريم عدد من العاملات لا يحملن كروت صحية وذلك في عدد من محلات التأنيث النسائي بمولات المحافظة .
وبناء على المخالفات تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات .
كما أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري استمرار الجولات التفتيشية للوحدة النسائية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>