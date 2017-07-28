وحدة الخدمات النسائية ببلدية الخرج تصادر مواد منتهية الصلاحيه و مجهولة المصدر

صادر قسم الرقابة والتفتيش في وحدة الخدمات النسائية ببلدية محافظة الخرج العديد من المواد المنتهية تاريخها وبعض المنتجات الطبية مجهولة المصدر والغير مصرح بها ، كما تم تغريم عدد من العاملات لا يحملن كروت صحية وذلك في عدد من محلات التأنيث النسائي بمولات المحافظة .

وبناء على المخالفات تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات .

كما أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري استمرار الجولات التفتيشية للوحدة النسائية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود