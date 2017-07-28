تقارير غربية : قطر تلعب دورا نشطا في دعم التطرف بأوروبا

أكدت مصادر غربية أن قطر تلعب دوراً نشطاً في دعم التطرف في المنطقة، حيث نشر موقع “هافينغتون بوست”، في نسخته الإنجليزية، تقريراً أكد أن الدوحة باتت تُهدد أمن أوروبا، وخصوصاً بريطانيا، “إذ إن أصابع الدوحة لم تعد خفية”، كما ذكر التقرير.

وأشار التقرير إلى أن “ما كان يدار من خلف ستار، تخطى سياج السرية إلى العلن”، وتم توثيقه إقليمياً ودولياً، وهو أن قطر تلعب دوراً نشطاً في دعم التطرف في المنطقة.

وأكدت دراسة نشرها موقع “هافينغتون بوست” الأميركي، أن دعم وتمويل الدوحة للجماعات المتطرفة، يشكل تهديداً خطيراً على أوروبا وبريطانيا.

وأشار الموقع الأميركي أيضاً إلى تقرير نشرته صحيفة الـ”غارديان” البريطانية يكشف أن مؤسسة “المنتدى الإسلامي” الممولة من قطر، كانت سببا في إقناع شباب بريطانيين من كارديف بالسفر إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ووفق لقاءات وتقارير أجريت مع خبراء غربيين، تحولت قطر من لاعب صغير، لتحتل مكانها في صدارة البلدان التي تدعم تنظيم القاعدة، والجماعات الموالية له.

واعتبرت الدراسة أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة، تخرج عن نطاق تأثيرها على المنطقة وحسب، فالفشل في إثناء قطر عن تمويل ودعم الإرهاب يؤثر لا محالة على السلم والأمن الأوروبيين.

وطالبت الدراسة المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين بالتعاون بشكل وثيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة دعم الدوحة للإرهاب.

يذكر أن هذه المخاوف تجلت في ردود فعل دولية متتالية، فقد دعمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، موقف دول مجلس التعاون، وحثت قطر على مكافحة الإرهاب. من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه قد حان الوقت لتوقف قطر عن دعم الإرهاب.