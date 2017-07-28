 اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة تناقش استعدادات الإدارات لانطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 5 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة تناقش استعدادات الإدارات لانطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 5

اللجنة الفنية والخدمية بالوكالة تناقش استعدادات الإدارات لانطلاق حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا 5
المناطق - المدينة المنورة

عقدت اللجنة الفنية والخدمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اجتماعها  برئاسة رئيس اللجنة المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب وبحضور جميع الأعضاء وذلك في مبنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والذي يأتي من توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
وأوضح الحطاب أنه تم خلال الاجتماع  بحث استعدادات وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لانطلاق الحملة السنوية ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) في نسختها الخامسة وبحث الخطط والبرامج المعدة من قبل الإدارات الخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن.
وأشار الحطاب أنه تم أيضا مناقشة بعض الموضوعات المدرجة  التي تقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتطويرها كذلك العمل على تكثيف جهود الخدمات الإشرافية للتأكد من كفاءة الخدمة المقدمة ومعالجة معوقات العمل أولا بأول وبتنسيق مستمر ومتواصل مع جميع إدارات الوكالة إذ من المتوقع أن يشهد المسجد النبوي وسطحه وساحاته  تزايد أعداد الحجاج خلال الأيام المقبلة .
وبين الحطاب أن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي  وفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي  يتابعان الأعمال التي تقدمها الادارات من خلال  تقاريرها اليومية والرفع لديهم بالأعمال والانجازات التي تقدم وذلك لتحسين بيئة العمل وتحقيق الزيادة الإنتاجية في العمل وتطويرها في ضوء التوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة وسمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة  لينعم  حجاج بيت الله بالراحة والاطمئنان أثناء زيارتهم للمسجد النبوي ويؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة .

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