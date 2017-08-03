سفير المملكة لدى البحرين : مشاركة قطر بالقمة الخليجية متروك لقيادة المجلس

قال سفير المملكة لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ إن مشاركة قطر في القمة الخليجية المقبلة، التي تستضيفها الكويت أمر متروك لقيادة دول مجلس التعاون.

وأضاف السفير لصحيفة “الحياة” أن نظام المجلس واضح وصريح، ودورته المقبلة في الكويت، وقرار حضور أو عدم حضور دولة قطر القمة المقبلة سيُترك للقادة، وحتماً سيكون بالغالبية وينظر للنصاب فيه.

وقال السفير إن قطر تعرف كيف تنهي أزمتها، مؤكداً أن الدول الأربع لن تتنازل عن تحقيق المطالب الـ13.

واعتبر السفير أن الهدف من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الدوحة ليس معاقبة قطر، وإنما تصحيح مسارها ووقف دعمها الإرهاب، معتبراً أن التصريحات الرسمية القطرية التي تتحدث عن عافية الاقتصاد وسير الحياة الطبيعية في قطر تنفي وجود الحصار عليها.