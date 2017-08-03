مساء اليوم .. اعلان أسماء المرشحين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أنه سيتم إعلان أسماء المدعوين والمدعوات من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، مساء اليوم.

وأوضح “المنيف” قائلاً: سيتم إعلان أسماء المدعوين والمدعوات من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، مساء اليوم؛ وذلك لمطابقة بياناتهم بدءاً من الأحد.