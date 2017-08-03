 مساء اليوم .. اعلان أسماء المرشحين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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مساء اليوم .. اعلان أسماء المرشحين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

مساء اليوم .. اعلان أسماء المرشحين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية
المناطق ـ الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف أنه سيتم إعلان أسماء المدعوين والمدعوات من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، مساء اليوم.
وأوضح “المنيف” قائلاً: سيتم إعلان أسماء المدعوين والمدعوات من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، مساء اليوم؛ وذلك لمطابقة بياناتهم بدءاً من الأحد.

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