 أمانة الشرقية تبدأ بإغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الدورية يوم الأحد القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة الشرقية تبدأ بإغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الدورية يوم الأحد القادم وزير العدل يدشِّن مبنى مركز التدريب العدلي ويطلق دبلوم المحاماة “لك ولا للذيب”.. لوحات مفبركة تثير المغردين .. والمناطق توضح حقيقتها .. رئيس بلدية رأس تنورة يكرم رجال نظافة نظير امانته بتسليم محفظة وجدها أثناء تأدية عمله بلدية الخرج تصادر 270 كيلو من الخضروات والورقيات مجهولة المصدر المواصفات تعلن عن 37 وظيفة شاغرة يستمر 45 يوم ويستقبل منتج أكثر من 8 ملايين نخلة .. انطلاق أكبر تظاهرة اقتصادية موسمية.. السبت رسميا..رئيس النظام الإيراني المنتخب يبدأ ولايته الثانية بعد موافقة المرشد ترقية المهندس فارس القحطاني الي المرتبة الحادية عشر مسؤول قطري يكشف ان المقاطعة الرباعية لقطر تفاقم التحديات و تطيح بحلم المونديال بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف .. شرطة الرياض تطيح بمبتز  “8” الاف حاج ايراني يصلون المدينة ومسئولين إيرانيين يطالبون باحترام قوانين المملكة

أمانة الشرقية تبدأ بإغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الدورية يوم الأحد القادم

أمانة الشرقية تبدأ بإغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الدورية يوم الأحد القادم
المناطق - الدمام

تبدأ امانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية يوم الأحد القادم الموافق 14/11/1438هـ، اغلاق جسر طريق الملك فهد بن عبد العزيز المتقاطع مع شارع الظهران ( 11 )، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الطارئة لعناصر الجسر مع استبدال فواصل التمدد بأخرى جديدة، وذلك استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية لتحسين الجسور ضمن خطه شاملة بهدف رفع مستوى الخدمات.
وأشار مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأنه سيتم اغلاق الجزء العلوي من الجسر باتجاه الخبر مع استمرار الحركة المرورية في الجزء العلوي من الجسر باتجاه المطار والجزء السفلي بجميع الاتجاهات، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق  14/11/1438هـ، 06/08/2017هـ، وذلك لبدء تنفيذ اعمال الصيانة، والتي ستسمر الى يوم 26/11/1438هـ، 18/8/2017م.
وأهاب الصفيان من قائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك منعا للوقوع في الزحام وذلك لسلامتهم, واختيار طرق بديلة أخرى وذلك خلال فترة أعمال الصيانة، لافتا الى أنه في حال وجود أي ملاحظات بالابلاغ عنها عبر خدمة ( 940 ).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>