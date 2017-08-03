أمانة الشرقية تبدأ بإغلاق جسر طريق الملك فهد المتقاطع مع شارع الظهران 11 لأعمال الصيانة الدورية يوم الأحد القادم

تبدأ امانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية يوم الأحد القادم الموافق 14/11/1438هـ، اغلاق جسر طريق الملك فهد بن عبد العزيز المتقاطع مع شارع الظهران ( 11 )، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية الطارئة لعناصر الجسر مع استبدال فواصل التمدد بأخرى جديدة، وذلك استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية لتحسين الجسور ضمن خطه شاملة بهدف رفع مستوى الخدمات.

وأشار مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأنه سيتم اغلاق الجزء العلوي من الجسر باتجاه الخبر مع استمرار الحركة المرورية في الجزء العلوي من الجسر باتجاه المطار والجزء السفلي بجميع الاتجاهات، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 14/11/1438هـ، 06/08/2017هـ، وذلك لبدء تنفيذ اعمال الصيانة، والتي ستسمر الى يوم 26/11/1438هـ، 18/8/2017م.

وأهاب الصفيان من قائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، وذلك منعا للوقوع في الزحام وذلك لسلامتهم, واختيار طرق بديلة أخرى وذلك خلال فترة أعمال الصيانة، لافتا الى أنه في حال وجود أي ملاحظات بالابلاغ عنها عبر خدمة ( 940 ).