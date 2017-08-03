قافلة بناء ٢ تختتم زيارتها للطائف ومكة وجدة وتصل للحد الجنوبي

انهت قافلة صيف بناء ٢ والتي اطلقتها جمعية بناء لرعاية الايتام بالمنطقة الشرقية تحت شعار( دعمهم واجب علينا ) ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية زيارة ٣ محطات هي الطائف ومكة المكرمة وجدة واشتملت زيارة المدن الثلاث على العديد من البرامج والأنشطة بالإضافة لتدوين رسائل المواطنين في المجمعات التجارية لإيصالها للمرابطين في الحد الجنوبي ( #دعمهم ـ واجب ـ علينا ) .

كما شارك الأبناء في العديد من البرامج التطوعية مثل تنظيف المنتزهات وزراعة الأشجار كنوع من الأعمال التطوعية التي تهدف إلى غرس مفهوم التطوع في نفوس الأبناء ، كما أدى الأبناء العمرة عند زيارة مكة المكرمة وقاموا أيضاً بالعديد من الفعاليات في محافظة جدة .. ثم توجهت القافلة براً تحمل رسائل المواطنين لمدينة جازان وستزور الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي .

ومن المقرر أن تتجه القافلة بعد زيارة المرابطين في الحد الجنوبي إلى مدينة أبها محطتها الأخيرة وسيقدم العديد من الفعاليات للأيتام خلال إقامتهم في مدينة أبها .

وقال مدير العلاقات العامة في جمعية بناء المشرف على الرحلة إن الفعاليات التي شارك فيها الأبناء في جميع المدن التي زارتها القافلة كانت مثمرة ولله الحمد واستفاد الأبناء من تلك الفعاليات التي شاركوا فيها وبإذن الله سيكون هناك زيارة هي الأهم لإيصال مشاعر المواطنين والمقيمين التي دونوها خلال الرحلة لأبطالنا المرابطين في الحد الجنوبي عنز زيارتنا لمدينة جازان .