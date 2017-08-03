 وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يعقدون اجتماعهم في جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يعقدون اجتماعهم في جدة

وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب يعقدون اجتماعهم في جدة
واس - جدة

عقد أصحاب المعالي وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية , ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في جدة اليوم, اجتماعاً , وذلك في إطار التشاور المستمر حول أزمة قطر .
وضم الاجتماع كلا من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد, ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد, ومعالي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الدكتور علي بن محمد الرميحي, ومعالي وزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر .

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