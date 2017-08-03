مدير عام إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة يتفقد مستشفى النقاهة بحفر الباطن

قام فريق من الإدارة العامة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة بزيارة تفقدية الى صحة حفر الباطن برئاسة مدير عام الإدارة ابراهيم بن جبريل حكمي للاطلاع على سير العمل والمشاريع التطويرية بمستشفى النقاهة.

وتهدف الزيارة الى التعريف بالهيكل التنظيمي الجديد والذي يختص بتحويل مستشفى النقاهة الى مستشفى الرعاية المديدة لينظم الى إدارة التأهيل الطبي بدلاً من إدارة المستشفيات.

والتقى مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي بمدير عام التأهيل الطبي وناقش الطرفان الحلول في سبيل تطوير الخدمة للمريض وأوجه التعاون بين صحة حفر الباطن والإدارة العامة للتأهيل في تنفيذ البرامج الصحية للمرضى والمسنين والمساهمة في رفع مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي تقدمها الصحة.