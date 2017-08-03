جامعة القصيم تواصل أنشطتها بفعاليات “صيف القصيم 38”

نظمت جامعة القصيم ممثلة بكلية الشريعة وعمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع أول من أمس دورة عن مجالات التوظيف لخريجي كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، ألقاها الدكتور عبدالرحمن الرميح، في ثالث أيام النادي الجامعي الصيفي الأول، الذي يضم أكثر من ٤٠٠ طالب يمثلون ١٤ ناديا طلابيا، والمقام ضمن فعاليات صيف القصيم ٣٨ “متعة ومعرفة”، بمقر عمادة خدمة المجتمع ببريدة.

وأوضح “الرميح” خلال الدوره للخريجين أساليب وخطوات كتابة السيرة الذاتية بشكل مميز، مما يزيد من فرص قبولهم في الوظائف المتقدمين لها، كما أرشدهم لمسارات الدرسات العليا لخريجي الكلية، بالإضافة إلى تعريفهم بالجهات والمؤسسات التي تستقطب خريجي كلية الشريعة، وفي نهاية الدورة أجاب “الرميح على استفسارات وتساؤلات الحضور فيما يتعلق بطرق التغلب على العقبات التي تواجههم في الحصول على الوظيفة المناسبة.

وتضمنت فعاليات اليوم الرابع للنادي الصيفي الجامعي مساء أمس معرضًا تثقيفياً بمقر كلية المجتمع ببريدة حول أخطار التطرف والفكر الضال على الوطن، حيث احتوى على عدة لوحات تعريفية وتوعوية، وكذلك لوحات تحمل صورا لشهداء الواجب وتلقي الضوء على دورهم الكبير في القضاء على الإرهاب، كما ضم المعرض أعمالاً فنية، ورسومات توضحية لطرق تغلغل الفكر الضال في العقول.

حضر افتتاح المعرض عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي العقلاء، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور فهد الضالع، ووكيل العماده للجوده الدكتورعبدالرحمن المحيميد بالإضافة إلى أكثر من ٤٠٠ زائر في أول أيام المعرض، وتضمنت أنشطة النادي الجامعي الصيفي أيضا منافسات رياضية في كرة القدم بين الأندية الطلابية، بالإضافة إلى مهرجان “ليالي القصيم الإنشادية”، بمشاركة كوكبة من نجوم الإنشاد في المنطقة.

كما أقيمت فعالية “المسرح للوطن”، وهي عبارة عن مسابقة تنافسية قدم خلالها ٢٥ مشاركا أعمالا إنشادية وشعرية وطنية، ألقيت على المسرح وخضعت لتقييم لجنة تحكيم متخخصة، وشهدت تفاعلا كبيرا من الزوار، في حين تواجدت عيادة النادي الطلابي لكلية الطب في مقر فعاليات النادي الصيفي، لتقديم فحوصات طبية منوعة للزوار.

وتستهدف الجامعـة ممثلـة في عمادة شؤون الطلاب من خلال تنظيم هذه الفعاليات، تقديم عـدد من البرامـج الثقافية والاجتماعية والموجهـة إلى فئات المجتمع المختلفـة، لتوجيه رسائل تعزز الجـانب الـوطني و المجتمعي لــدى الفئـات المســتهدفة في عــدد مـن مـدن ومحافظـات ومراكز المنطقـة.