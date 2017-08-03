 جوالة المملكة يختتمون مشاركتهم باللقاء الــ 15 للجوالة في ايسلندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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جوالة المملكة يختتمون مشاركتهم باللقاء الــ 15 للجوالة في ايسلندا

جوالة المملكة يختتمون مشاركتهم باللقاء الــ 15 للجوالة في ايسلندا
المناطق ـ الرياض

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس مشاركتها في اللقاء الكشفي الخامس عشر للجولة ، الذي أقيم في ايسلندا ، بمشاركة أكثر من 5000 جوال من مختلف دول اعضاء المنظمة الكشفية العالمية ، حيث حضر حفل الاختتام الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ، الذي القى كلمة دعا فيها الكشافة الى ان يكونوا عوامل شجاعة للتغيير ، خاصة وان لدى الشباب المشاركين وامثالهم طاقة ايجابية لتغيير العالم وتفاني لقيم الحركة الكشفية التي تلهمهم الوطنية والقيم الاخلاقية السليمة والشجاعة وبناء الشخصية والاعتماد على الذات والتوعية المجتمعية ، وتحفز الشباب  على تحقيق كامل امكاناتهم .
والقت قائدة المخيم القائدة آلينجي كلمة دعت المشاركين الى الاستمرار في التواصل فيما بينهم ، وان يستمروا في خدمة مجتمعاتهم والآخرين ، والعمل على المساهمة في  معالجة القضايا الرئيسة التي تواجه العالم ، على أمل ان يعقد المخيم القادم عام 2021 في ايرلندا وقد تم حل العديد من القضايا حول العالم .
وتضمن الحفل لوحات فنية وشعبية ايسلندية ، وفقرات ترويحية ، وتبادل للهدايا التذكارية .
وكان الوفد السعودي قد شارك في جميع فعاليات اللقاء وشكل حضوراً قوياً منذ انطلاقته في الثاني من هذا الشهر،  وحصل عددٍ من أعضائه على العديد من شارات الهواية ، وأوسمة التميز الكشفية ، وأقام معرضاً شعبياً ثقافياً كان محل تقدير زواره من المشاركين والمنظمين .

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