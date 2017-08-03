 ‏محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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‏محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة

‏محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بالمحافظة مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج الاستاذ محمد بن عبدالله الداعج .
وقدم الداعج للمحافظ التقرير السنوي الخاص بصندوق التنمية الزراعية كما استمع الي أعمال ومنجزات الصندوق.
وفي نهاية الاستقبال قدم محافظ الخرج  شكره وتقديره   لداعج  سائلاً المولى عز وجل له التوفيق وأن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين

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