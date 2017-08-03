‏محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة

استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بالمحافظة مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بمحافظة الخرج الاستاذ محمد بن عبدالله الداعج .

وقدم الداعج للمحافظ التقرير السنوي الخاص بصندوق التنمية الزراعية كما استمع الي أعمال ومنجزات الصندوق.

وفي نهاية الاستقبال قدم محافظ الخرج شكره وتقديره لداعج سائلاً المولى عز وجل له التوفيق وأن يديم على هذه البلد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين