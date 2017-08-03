مساعي “آل ظافر” تنجح في الإفراج عن أحد الموقوفين بسجن الأفلاج

نجحت مساعي المدير التنفيذي لجمعية الأفلاج الخيرية عبدالله مسفر آل ظافر في الإفراج عن أحد الموقوفين على خلفية حقوق مالية بسجن الأفلاج العام .

وكان آل ظافر قد تواصل مع عدد من فاعلي الخير واللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم ” لتكملة ما تبقى من مدينونية أحد الموقوفين على خلفية حقوق مالية وتقريب وجهات النظر حتى تم تكملة المبلغ الكفيل بإخراج الموقوف والإفراج عنه اليوم ليصبح عدد المفرج عنهم ١١ سجين من خلال الحملة التي تبنتها الجمعية الخيرية بالأفلاج منذ انطلاقها.

هذا وثمّن المدير التنفيذي لخيرية الأفلاج كل من تبرع بماله وكل من ساهم بجهوده للإفراج عن السجناء الحقوقين.