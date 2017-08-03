 اختتام فعاليات برنامج (حصانة) بأندية البنات بالطائف  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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اختتام فعاليات برنامج (حصانة) بأندية البنات بالطائف 

اختتام فعاليات برنامج (حصانة) بأندية البنات بالطائف 
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

اختتمت أمس فعاليات برنامج “حصانة” بأندية الحي بنشاط الطالبات بعد 3 أيام من الحملة التي تم إطلاقها وتهدف إلى تعزيز الأمن الفكري وكذلك تعزيز قيم الولاء والانتماء ، فيما وقف مديرة إدارة نشاط الطالبات وعدد من مشرفات النشاط وبحضور رئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم حداد بني مالك وعدد من مشرفات المكتب على ختام البرنامج بنادي الحي بحداد والذي حقق المركز الاول على مستوى أندية الحي للبنين والبنات بالطائف في مسابقة حصانة، ونقلت مديرة نشاط الطالبات خلال الزيارة شكر وتقدير مدير عام لتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي والمساعدة للشؤون التعليمية لما لمس من جهود وتميز . وشهدت الأندية جميعها داخل الطائف وخارجها خلال الأسبوع الحالي عمل ميداني دؤوب للتوعية بالبرنامج الوطني (حصانة) والذي تنوعت به الفعاليات من  مسابقات وجولات توعوية تثقيفية بالأسواق والحدائق العامة والجمعيات ونقاط مرور الحجاج والمعتمرين والحرم المكي ومراكز الشرطة والأمن العام ، وذلك في تظاهرة نوعية مميزة تحت شعار(صيفنا آمن) برزت من خلالها روح المواطنة الصالحة، واللحمة الوطنية من خلال  بث المفاهيم التي تعزز الانتماء الوطني والتعريف بقيمة الأمن الفكري لضمان أمن الوطن والمواطن .
يذكر أنه سيتم تكريم جميع الاندية التي قدمت جهداً كبيرا وفعاليات نوعية لتحقيق أهداف البرنامج بمقر نادي حي م38 المحدث الاسبوع القادم تقديرا لجهودهم كما سيتم تكريم الاندية الفائزة بالمراكز الاولى لبرنامج حصانة من قبل سعادة المساعدة للشؤون التعليمية للبنات ومديرة ادارة نشاط الطالبات

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