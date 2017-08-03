الخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود “تحققان الافضلية في برنامج اداء الصحة”

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم تميزا جديدا يضاف الى انجازاتها الصحية ، بعد ان حصلت الادارة المساعدة للخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة على الافضلية والتميز ضمن خمسة مناطق صحية في برنامج ” اداء الصحة ” لعام 1438هـ/ 2017م وتم تكريم صحة القصيم في حفل أقيم برعاية معالي نائب وزير الصحة حمد الضويلع صباح اليوم ( الخميس ) .

وكانت الشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بادارة الخدمات العلاجية قد كثفت جهودها في تفعيل جميع مؤشرات برنامج اداء ، وتطبيقها على الكوادر الطبية ومعرفة مخرجاتهم وأدائهم في مستشفيات المنطقة .

كما حقق مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة تقديرا مماثلا في الافضلية في تطبيق برنامج اداء وتطبيق مشاريع صحية ضمن ستة مستشفيات بالمملكة ، وهو ما يضع صحة القصيم ضمن مصاف المناطق المميزة في تطبيق برامج وزارة الصحة ، و متابعة تفعليها في الخدمات العلاجية بالمنطقة ،.

الشؤون الصحية بالقصيم كانت قد حققت مراكز متقدمة متلاحقة عبر مؤشرات وزارة الصحة التي تصدرها دوريا بتناغم وتعاون جميع الادارات بالمديرية