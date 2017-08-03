 الخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود “تحققان الافضلية في برنامج اداء الصحة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مرحباً حجاج قطر قائد قوات الدفاع الجوي يزور المصابين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية دراسة: استخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي في الإمارات يفوق المعدل العالمي بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة .. محافظ القرى يدشن فعاليات أندية الحي بالمحافظة نائب وزير التعليم يشيد بجهود تعليم جازان في الجهود والتسهيلات المقدمة لمدارس الحد الجنوبي الخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود “تحققان الافضلية في برنامج اداء الصحة” مديرية الزراعة بمحافظة الخرج تساهم بمشاركة مع نادي ابن عباس بالدلم لجنة المشاريع في مجلس بلدي حائل تقف علی زيارات ميدانية ﻻربع مراحل كشافة المملكة يستكشفون كنوز الطبيعة في سلطنة عمان وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب يؤكدون أهمية العمل على التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر أمانة تبوك تتعاون مع الهيئة العامة للنقل العام لإنجاح دراسة مشروع تطوير نظم النقل العام بالمنطقة 3 مقومات تجعل مشروع “البحر الأحمر” وجهة سياحية عالمية

الخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود “تحققان الافضلية في برنامج اداء الصحة”

الخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود “تحققان الافضلية في برنامج اداء الصحة”
المناطق - بريدة

حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم تميزا جديدا يضاف الى انجازاتها الصحية ، بعد ان حصلت الادارة المساعدة للخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة على الافضلية والتميز ضمن خمسة مناطق صحية في برنامج ” اداء الصحة ” لعام 1438هـ/ 2017م وتم تكريم صحة القصيم في حفل أقيم برعاية معالي نائب وزير الصحة حمد الضويلع صباح اليوم ( الخميس ) .
وكانت الشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بادارة الخدمات العلاجية قد كثفت جهودها في تفعيل جميع مؤشرات برنامج اداء ، وتطبيقها على الكوادر الطبية ومعرفة مخرجاتهم وأدائهم في مستشفيات المنطقة .
كما حقق مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة تقديرا مماثلا في الافضلية في تطبيق برنامج اداء وتطبيق مشاريع صحية ضمن ستة مستشفيات بالمملكة ، وهو ما يضع صحة القصيم ضمن مصاف المناطق المميزة في تطبيق برامج وزارة الصحة ، و متابعة تفعليها في الخدمات العلاجية بالمنطقة ،.
الشؤون الصحية بالقصيم كانت قد حققت مراكز متقدمة متلاحقة عبر مؤشرات وزارة الصحة التي تصدرها دوريا بتناغم وتعاون جميع الادارات بالمديرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>