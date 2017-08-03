حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم تميزا جديدا يضاف الى انجازاتها الصحية ، بعد ان حصلت الادارة المساعدة للخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة على الافضلية والتميز ضمن خمسة مناطق صحية في برنامج ” اداء الصحة ” لعام 1438هـ/ 2017م وتم تكريم صحة القصيم في حفل أقيم برعاية معالي نائب وزير الصحة حمد الضويلع صباح اليوم ( الخميس ) .
وكانت الشؤون الصحية بالقصيم ممثلة بادارة الخدمات العلاجية قد كثفت جهودها في تفعيل جميع مؤشرات برنامج اداء ، وتطبيقها على الكوادر الطبية ومعرفة مخرجاتهم وأدائهم في مستشفيات المنطقة .
كما حقق مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة تقديرا مماثلا في الافضلية في تطبيق برنامج اداء وتطبيق مشاريع صحية ضمن ستة مستشفيات بالمملكة ، وهو ما يضع صحة القصيم ضمن مصاف المناطق المميزة في تطبيق برامج وزارة الصحة ، و متابعة تفعليها في الخدمات العلاجية بالمنطقة ،.
الشؤون الصحية بالقصيم كانت قد حققت مراكز متقدمة متلاحقة عبر مؤشرات وزارة الصحة التي تصدرها دوريا بتناغم وتعاون جميع الادارات بالمديرية
الخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود “تحققان الافضلية في برنامج اداء الصحة”
حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم تميزا جديدا يضاف الى انجازاتها الصحية ، بعد ان حصلت الادارة المساعدة للخدمات العلاجية ومستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة على الافضلية والتميز ضمن خمسة مناطق صحية في برنامج ” اداء الصحة ” لعام 1438هـ/ 2017م وتم تكريم صحة القصيم في حفل أقيم برعاية معالي نائب وزير الصحة حمد الضويلع صباح اليوم ( الخميس ) .
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