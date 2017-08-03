نائب وزير التعليم يشيد بجهود تعليم جازان في الجهود والتسهيلات المقدمة لمدارس الحد الجنوبي

أشاد نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي بالدور الكبير والجهود التي قدمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للطلاب والطالبات في مدارس الشريط الحدودي بالحد الجنوبي.

جاء ذلك في خطاب الشكر والتقدير والذي وجه الدكتور العاصمي إلى مدير عام التعليم في منطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي، وقدم فيه شكره وتقديره للجهود الكريمة التي قدمت خلال زيارته للمنطقة وتشرفه بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان.

من جهة أخرى أكد مدير عام التعليم في منطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي إلى أن تعليم جازان ماض في تقديم كل الجهود والتسهيلات للطلاب والطالبات في مدارس الحد الجنوبي للمساهمة في مواصلتهم التعليم دون توقف، ومبينا إلى أنه في الوقت نفسه قُدم وسوف يُقدم كل التسهيلات لجنودنا البواسل على الشريط الحدودي بالحد الجنوبي ممن يرغب في استكمال دراسته أو الدخول في الامتحانات الفصلية والنهائية في مدارس تعليم جازان.

ومؤكدا إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان ومعالي وزير التعليم تقتضي بتقديم كل الدعم لمدارس الطلاب والطالبات بصفة عامة وإلى مدارس الحد الجنوبي بصفة خاصة، حتى يتمكن الطلاب والطالبات بمواصلة دراستهم وفق خطط مدروسة وبرامج تعليمية مميزة.