بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة .. محافظ القرى يدشن فعاليات أندية الحي بالمحافظة

دشن سعادة محافظ محافظة القرى بمنطقة الباحة الأستاذ خالد بن عبدالله العبيلان بعد عصر يوم الأربعاء 10 / 11 / 1438 هـ فعاليات أندية مدارس الحي بمحافظة القرى بمجمع مدرسة أسماء بنت كعب (للبنات) وبمتوسطة القادسية (للبنين) بحضور سعادة المدير العام للتعليم الأستاذ سعيد بن محمد مخايش وممثل أندية الحي بالمنطقة الأستاذ محمد يحيى مهدي وعدد من قادة العمل التربوي والتعليمي وأعيان الحي المجاور

حيث تجول سعادة محافظ القرى بداية في جنبات نادي الحي (للبنات) بمدرسة أسماء بنت كعب بالحكمان واطلع على الخطط المختلفة التي وضعت لتنفيذ البرامج التربوية والتعليمية كما استمع سعادته إلى شرح وافٍ من سعادة المدير العام عن الفعاليات والبرامج المقدمة في هذه الأندية ودورها في الحفاظ على المبادئ الإسلامية والوطنية والاجتماعية لأفراد المجتمع ملفتا إلى فائدتها في استثمار الطاقات في ممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات النفسية وتدعم بناء الشخصية المتزنة من جميع جوانبها عن طريق تقديم برامج متنوعة في بيئة تربوية جاذبة وتحت رعاية تربوية متخصصة .

بعد ذلك انتقل سعادة المحافظ والمدير العام ليتفقد نادي مدرسة الحي(للبنين) بمتوسطة القادسية بالأشتاء والوهدة والالتقاء بالمترددين وتبادل معهم أطراف الحديث وشاركهم في بعض الفعاليات والبرامج المنفذة فيه مبديا إعجابه بما شاهد من خدمات متنوعة شملت جميع فئات المجتمع وبالمشاركة الفاعلة من قبل المشرفين على النادي لتنفيذ جميع البرامج والفعاليات معبرا عن سعادته بما شاهد من تميز غير محدود في هذه الأندية والذي يعكس حرص القائمين عليها على توفير كل ما يلبي تطلعات واحتياجات أفراد المجتمع و مقدما شكره للإدارة العامة للتعليم بالباحة لحرصها على إقامة هذه الأندية في جميع محافظات المنطقة وعلى تزويدها بجميع المستلزمات الضرورية لتقديم خدمة راقية تليق بالمنتمين إليها.

فيما نظم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم فكلمة لأهالي الحي المجاور ألقاها الدكتور عبدالعزيز الزهراني أثنى خلالها على ما تقدمه هذه الأندية من خدمات جليلة لجميع أبناء المجتمع داعيا الجميع للاستفادة من مرافق النادي المتعددة و من جميع البرامج والأنشطة المختلفة التي تمارس فيه.

كما ألقى مدير نادي الحي بمدرسة القادسية الأستاذ عادل عبدالمجيد الزهراني كلمة أخرى أشار خلالها إلى أهداف أندية الحي المتعددة والتي من ضمنها استقطاب جميع فئات المجتمع المحلي للمشاركة في البرامج والمناشط المتعددة التي تقدمها هذه الأندية لافتا إلى حرص المدير العام للتعليم بالباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش على إقامة هذه الأندية و تزويدها بجميع المتطلبات الضرورية حتى تحقق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها

توج المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش الحفل بكلمة ارتجلها و رفع من خلالها شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ما يحظى به القائمون على التعليم في المنطقة من دعم ومساندة من لدن سموه الكريم مردفا شكره لسعادة محافظ محافظة القرى الأستاذ خالد العبيلان على تكرمه بمشاركة أبنائه الطلاب في أندية الحي احتفاءهم بافتتاح فعاليات أندية الحي بالمحافظة والتي تترجم دعم قيادات المنطقة لجميع البرامج والفعاليات التعليمية و التربوية والذي كان له الأثر العظيم في نفوس جميع المنتمين للميدان التربوي معبرا عن سعادة المجتمع التربوي بهذه المشاركة الكريمة.

وأضح الأستاذ سعيد مخايش أهمية مثل هذه الأندية في ملامسة حاجة الطلاب والطالبات وتعزيز قيمهم نحو تقدير بالذات والتنافس الشريف وفسح المجال لاكتشاف المواهب وصقلها ببرامج تدريبية ترفيهية تنمي الشخصية وتزيدها ثقة وتجعلها قادر على التفكير فيما يواجهها في مراحل الحياة من في ظل ما تقدمه هذه الأندية من برامج متنوعة دينية وثقافية واجتماعية تحقق مبتغى وأهداف برنامج ” إجازتي ” تحت إشراف تربوي متخصص ، بصورة تتجاوز في برامجها النمطية والرتابة والبعد عن التكرار، كما وجه المدير العام في ختام كلمته شكره لممثل أندية الحي للبنين بالمنطقة الأستاذ محمد يحيى مهدي وللبنات الأستاذة مهرة سعيد بنان ولمدير النادي بمتوسطة القادسية الأستاذ عادل عبدالمجيد وكذلك لمديرة النادي بمدرسة أسماء بنت كعب الأستاذة حنان الزهراني ولجميع المشرفين والمشرفات على الناديين على ما شاهد من حرص ومتابعة ودقة لتنفيذ الفعاليات المختلفة والتي تجسد الأهداف المرسومة التي افتتح النادي من أجلها.

شهد الحفل في ختامه تكريما للداعمين والمشاركين.