 قائد قوات الدفاع الجوي يزور المصابين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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قائد قوات الدفاع الجوي يزور المصابين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

قائد قوات الدفاع الجوي يزور المصابين في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
المناطق _ واس

قام معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد بن عوض بن سحيم اليوم، بزيارة المصابين من القوات السعودية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية .
ونقل قائد قوات الدفاع الجوي للمصابين تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله -، مؤكدا لهم أن الوطن يفخر ويعتز بتضحيات وشجاعة جنودنا البواسل، كما هنأهم على انتصاراتهم المتتالية في الحفاظ على حدود وتراب هذا الوطن .
وأكد المصابون من جهتهم أنهم يحظون برعاية طبية فائقة، معبرين عن اعتزازهم وتشرفهم وزملائهم في تلبية نداء الواجب والحفاظ على حدود الوطن، واستمرارهم بكل حزم لردع كل معتدي، مشددين على رغبتهم الأكيدة بعد شفائهم العودة مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف لحماية الوطن .

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