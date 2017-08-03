أمير عسير يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور حجر بن سالم العماري , يرافقه مدير إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع المشرف العام على الخيمة السياحية الدعوية بأبها في نسختها التاسعة يحيى بن إبراهيم أبو شريفه , ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور عبدالله أبو عشي .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به فرع الوزارة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات من خدمات توعوية وإرشادية وبرامج وفعاليات لخدمة المنطقة .

كما تسلم سموه خلال اللقاء تقريرا شاملا عن برامج وأنشطة خيمة أبها الدعوية السياحية التاسعة والتي استمرت لمدة 10 ايام , واستفاد من أنشطتها وبرامجها أكثر من 80 الف مستفيد , و400 متطوع ومتطوعة , وأسلم خلال إقامتها 37 رجل وامرأة , فيما أقيم فيها 250 فعالية متنوعة , وشارك فيها 52 محاضر ومحاضرة من الدعاة والأدباء والمفكرين , وأقيمت فيها 11 دورة تدريبة مختلفة , استفاد منها أكثر من 900 شخص , بالاضافة إلى 37 ضيف شرف قاموا بزيارة الخيمة الدعوية خلال اقامتها , كما بلغ اجمالي ساعات البث الفضائي للخيمة 30 ساعة .

من جانبه أوضح المشرف العام على الخيمة السياحية أن الخيمة تهدف لتحقيق سياحة واعدة في منطقة عسير , تتوافق مع تطلعات وقيم المجتمع وقضاياهم الهامة ونشر الوسطية والاعتدال . مشيرا إلى أن الخيمة تميزت بحضور العديد من القامات العلمية في عدد من التخصصات التي تعالج قضايا المجتمع , بالأضافة إلى تذكير الناس برجال أمننا البواسل الذين يسجلون أروع أمثلة الفداء والتضحية لحفظ واستقرار هذا الوطن الغالي .

و في نهاية اللقاء قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقه عسير ولسمو نائبه على حرصهم الدائم في دعم مناشط الدعوة السياحية في المنطقة ، والتي كان لها الأثر البارز في إنجاح فعاليات الخيمة هذا العام .