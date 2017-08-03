 أمير عسير يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

أمير عسير يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
المناطق _ أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير  في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور حجر بن سالم العماري , يرافقه مدير إدارة الدعوة والإرشاد بالفرع المشرف العام على الخيمة السياحية الدعوية بأبها في نسختها التاسعة يحيى بن إبراهيم  أبو شريفه ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها الدكتور عبدالله أبو عشي .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع , مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به فرع الوزارة  بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات من خدمات توعوية وإرشادية وبرامج وفعاليات لخدمة المنطقة .

 كما تسلم سموه  خلال اللقاء تقريرا شاملا عن برامج وأنشطة خيمة أبها الدعوية السياحية التاسعة والتي استمرت لمدة  10 ايام  , واستفاد من  أنشطتها وبرامجها  أكثر من 80 الف مستفيد  , و400 متطوع  ومتطوعة , وأسلم  خلال إقامتها 37 رجل وامرأة ,  فيما أقيم فيها 250 فعالية متنوعة , وشارك فيها 52 محاضر ومحاضرة من الدعاة والأدباء والمفكرين , وأقيمت فيها  11 دورة تدريبة مختلفة , استفاد منها أكثر من 900 شخص , بالاضافة  إلى 37 ضيف شرف قاموا بزيارة الخيمة الدعوية خلال اقامتها , كما بلغ  اجمالي ساعات البث الفضائي للخيمة 30 ساعة .

 من جانبه أوضح المشرف العام على الخيمة السياحية أن الخيمة تهدف لتحقيق سياحة  واعدة في منطقة عسير , تتوافق مع  تطلعات وقيم المجتمع وقضاياهم الهامة ونشر الوسطية  والاعتدال . مشيرا إلى أن الخيمة تميزت بحضور  العديد من القامات  العلمية في عدد من التخصصات  التي تعالج  قضايا المجتمع , بالأضافة إلى تذكير الناس برجال أمننا البواسل  الذين يسجلون أروع أمثلة الفداء والتضحية  لحفظ واستقرار  هذا الوطن الغالي .

 

و في نهاية اللقاء قدم الجميع شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقه عسير ولسمو نائبه على حرصهم  الدائم في دعم مناشط الدعوة السياحية في المنطقة ، والتي كان لها الأثر البارز في إنجاح فعاليات الخيمة هذا العام .

 

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