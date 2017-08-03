 رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر : موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يدحض مزاعم متحدث الخارجية الإيرانية الاتصالات توضح حقيقة تخفيض الـ 50 ‎%‎ على سداد المديونيات المملكة تدين الهجوم الانتحاري بمنطقة بكر أباد غرب أفغانستان الجيش اليمني يحكم سيطرته على آخر طرق إمداد الإنقلابيين في مدينة ميدي الساحلية مونديال أمانة عسير ينطلق الأحد المقبل إدارة النخيل تعقد جمعيتها العمومية العادية ويفتح التمارين للمستجدين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر : موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب “جعافرة جازان ” يقتدون بـ”ملتقى مكة”.. والفيصل يثمن جهودهم حملة النظافة دين وخلق تواصل مسيرتها في أبها وأمانة عسير توزع 110 حاوية نفايات وزير الثقافة والإعلام : تسييس الحج انحدار سياسي .. والحجاج القطريون موضع الترحيب ككل عام لربط المسلمين بالمنهج الوسطي.. “بلاغ” جامعة الملك خالد يطوف البرازيل وساحل العاج والمالديف ميليشيا الحوثي تلجأ لتهديد الملاحة في البحر الأحمر لتغطية خسائرهم

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر : موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر : موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب
المناطق _ واس

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد أن الدول الأربع جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لديها توافق كامل على جميع الآراء .
وأوضح في تصريح صحفي عقب اجتماع أصحاب المعالي وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب , الذي عقد في جدة اليوم , أن هناك منطلقات إعلامية جديدة خرج بها الاجتماع وأهمها أن هذه الدول الأربع تنطلق من موقف واضح ومحدد، وقطر تشكل فيه جزء، لكن الأصل أن هذه الدول اكتوت بنار الاٍرهاب وبالتالي هذه الدول تزمع على الحفاظ على تحالفها وتعمل على توسيعه من أجل مكافحة الاٍرهاب، وقال :” موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب من هذه الدولة ، واتفقنا أن هذا التجمع مستمر ومفتوح وهدفه الأول منع الاٍرهاب وتعقب تمويله وصولاً إلى الأمم المتحدة، واتفقنا أيضا على أنه لابد أن تكون هناك لقاءات مع وزراء الخارجية للتوافق على استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب” .
وأفاد أن المجتمعين اتفقوا على الذهاب إلى الأمم المتحدة موحدين بميثاق كامل ليس متعلق بقطر ولكن بعمليات التمويل أيا كان أحد فيها، ومن بينهم قطعاً قطر، يستهدف الوصول إلى إمكانات لتعقب التمويل، وأي قرارات تصدر بهذا الخصوص لابد أن يكون لها متابعة ومراقبة ، وهذا شيء مهم ومصرون عليه .
وشدد على أن الدول الأربع متوافقة تماما على أن موقفها ثابت ونهائي وتستطيع أن تستمر فيه أعواما وستجتمع بشكل دوري حتى الانتهاء من استراتيجية طويلة الأمد تمكن دولنا من أن تعيش بأمان .
وقال :” إن العالم لن يتوقف إذا توقفت قناة الجزيرة عن البث ونحن يهمنا أن يكثر عدد القنوات وأن تكثرالأراء، ويهمنا أيضا أن عدد الأبواق التي تدعو للإرهاب أن تصمت” .
وأضاف مكرم :” اتفقنا جميعاً على ضرورة وجود رسالة مختلفة للشعب القطري الشقيق، أما الحكم والحكام فهذه قضية أخرى” .
ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر الانتباه إلى أن دعوة قطر لتسييس الحج هي قضية صغيرة وكاذبة , مشيراً إلى أن العالم أجمع يعرف ويشاهد ما تعمله المملكة العربية السعودية والحجم الضخم والمهول من الإنجازات من أجل أن يكون الحج أسهل .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>