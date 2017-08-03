رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر : موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية مكرم محمد أحمد أن الدول الأربع جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة لديها توافق كامل على جميع الآراء .

وأوضح في تصريح صحفي عقب اجتماع أصحاب المعالي وزراء الإعلام للدول الداعية لمكافحة الإرهاب , الذي عقد في جدة اليوم , أن هناك منطلقات إعلامية جديدة خرج بها الاجتماع وأهمها أن هذه الدول الأربع تنطلق من موقف واضح ومحدد، وقطر تشكل فيه جزء، لكن الأصل أن هذه الدول اكتوت بنار الاٍرهاب وبالتالي هذه الدول تزمع على الحفاظ على تحالفها وتعمل على توسيعه من أجل مكافحة الاٍرهاب، وقال :” موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب من هذه الدولة ، واتفقنا أن هذا التجمع مستمر ومفتوح وهدفه الأول منع الاٍرهاب وتعقب تمويله وصولاً إلى الأمم المتحدة، واتفقنا أيضا على أنه لابد أن تكون هناك لقاءات مع وزراء الخارجية للتوافق على استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة الإرهاب” .

وأفاد أن المجتمعين اتفقوا على الذهاب إلى الأمم المتحدة موحدين بميثاق كامل ليس متعلق بقطر ولكن بعمليات التمويل أيا كان أحد فيها، ومن بينهم قطعاً قطر، يستهدف الوصول إلى إمكانات لتعقب التمويل، وأي قرارات تصدر بهذا الخصوص لابد أن يكون لها متابعة ومراقبة ، وهذا شيء مهم ومصرون عليه .

وشدد على أن الدول الأربع متوافقة تماما على أن موقفها ثابت ونهائي وتستطيع أن تستمر فيه أعواما وستجتمع بشكل دوري حتى الانتهاء من استراتيجية طويلة الأمد تمكن دولنا من أن تعيش بأمان .

وقال :” إن العالم لن يتوقف إذا توقفت قناة الجزيرة عن البث ونحن يهمنا أن يكثر عدد القنوات وأن تكثرالأراء، ويهمنا أيضا أن عدد الأبواق التي تدعو للإرهاب أن تصمت” .

وأضاف مكرم :” اتفقنا جميعاً على ضرورة وجود رسالة مختلفة للشعب القطري الشقيق، أما الحكم والحكام فهذه قضية أخرى” .

ولفت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر الانتباه إلى أن دعوة قطر لتسييس الحج هي قضية صغيرة وكاذبة , مشيراً إلى أن العالم أجمع يعرف ويشاهد ما تعمله المملكة العربية السعودية والحجم الضخم والمهول من الإنجازات من أجل أن يكون الحج أسهل .