إدارة النخيل تعقد جمعيتها العمومية العادية ويفتح التمارين للمستجدين

عقد مجلس إدارة نادي النخيل مساء اليوم “الأربعاء” اجتماع الجمعية العمومية “العادي” للنادي لعام “1438- 1439هـ”، بعد اكتمال النصاب بعدد 18 عضوا من أصل 32 عضو، بحضور رئيس النادي “المهندس عبدالله آل عبيان” ونائب الرئيس سعيد آل نسيلة وأمين عام النادي محمد الشهراني،وأعضاء مجلس الإدارة، ومندوبين بالهيئة العامة للرياضة في الرياض وعسير إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية.

وبدأت أعمال الجمعية بكلمة لرئيس النادي، شكر خلالها أعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً حرص إدارة النادي على عقد الاجتماع سنوياً، وهو ما يعاضد القرار الصادر عن هيئة الرياضة.

ونوه “آل عبيان” إلى حرص الهيئة العامة للرياضة على عقد الجمعيات العمومية لرفع مستوى الشفافية ولتسيير الأندية وفق منهج مؤسساتي حقيقي، مؤكداً سعي نادي النخيل لأن يكون على تواصل دائم مع أعضاء الجمعية العمومية بشكل خاص ومع مجتمع بيشة بشكل عام.

وتم خلال الجمعية إعلان ميزانية النادي للموسم الرياضي الماضي، وميزانية النادي المقترحة والتقديرية للموسم الرياضي المقبل ، كما تم خلال الجمعية استعراض إنجازات النادي على مستوى فرق كرة القدم، والألعاب المختلفة، وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض التعاقدات مع الأجهزة الفنية واللاعبين لمختلف الألعاب.

من جهة أخرى أكد مدير المركز الإعلامي قباس الفهد ‏بأن مجلس الإدارة أقر بداية التمارين وفتح الباب للمستجدين في جميع الدرجات لكرة القدم عصر السبت القادم على ملاعب النادي، داعياً الموهوبين في كرة القدم إلى سرعة التسجيل في النادي تحت إشراف المشرف العام على كرة القدم عضو مجلس الإدارة عبدالله بن ناعسة.