مونديال أمانة عسير ينطلق الأحد المقبل

ينطلق مساء الأحد المقبل مونديال أمانة عسير لكرة القدم لفرق الأحياء بالمنطقة وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

صرح بذلك مدير عام العلاقات العامة بالأمانة وذكر الشهري بأن هذا النشاط يعد ضمن النشاطات المجتمعية الذي تقيمه أمانه منطقة عسير واردف قائلا بأنه تم اختيار ١٦فريق للمشاركة

وسوف تنطلق بعد صلاة العشاء ليوم الأحد المقبل بمباراة تجمع الصقور وميلان الخميس والزهراء وهلال الجنوب . وذكر الشهري بأنه سوف يكون هناك جوائز للجمهور وسحوبات يوميا وشكر الشهري في نهاية حديثه مكتب هيئة الرياضة والشباب بعسير والهلال الأحمر السعودي وشرطة منطقة عسير ورابطة الأحياء على تعاونهم ومشاركتهم للامانه في هذا البرنامج المجتمعي وكذلك الداعمين للدورة وهم التنمية الاجتماعية بحي الموظفين ومدينة سلطان و أبهى القصور الفندقية وهيئة الرياض والشباب بعسير ومسبح مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة وتمنى الشهري لكل الفرق التوفيق وأن يقضي كافة الرياضيين اوقات سعيدة والاستمتاع بهذي البطولة

مونديال أمانة عسير لفرق الاحياء

اليوم المباراة الأولى 8:30مساء المباراة الثانية الساعة9:45مساء الاحد14/11 الصقور * ميلان الخميس الزهراء *هلال الجنوب الاثنين 15/11 الرشيد* اتحاد المجارشه اليوفي* المحترف الثلاثاء 16/11 غرناطه الاندلس الاتفاق * تعاون ال سرحان الاربعاء17/11 الفيصل القلعة أهلي الجنوب* عميد ادريس الــــــجـــــــــــــــــو لــــــــــــــــــة الـــــــــــثـــــــــــــــــــانـــــــــــيــــــــــــــــــــه الخميس18/11 الزهراء * الصقور ميلان الخميس* هلال الجنوب الجمعة19/11 اتحاد المجارشة* القلعة الفيصل* الرشيد السبت20/11 عميد اداريس * اليوفي أهلي الجنوب المحترف الاحد 21/11 الاندلس *تعاون ال سرحان الاتفاق* غرناطة الــــــجـــــــــــــــــو لــــــــــــــــــة الـــــــــــثـــــــــــــــــــالـــثــــــــــــــــــــــــــه الاثنين22/11 الزهراء *ميلان الخميس هلال الجنوب *الصقور الثلاثاء23/11 الرشيد *القلعة اتحاد المجارشة* الفيصل الاربعاء24/11 عميد اداريس* المحترف أهلي الجنوب * اليوفي الخميس25/11 الاتفاق * الاندلس تعاون ال سرحان*غرناطة الجمعة 26/11 أول المجموعة1*ثاني المجموعة3 أول المجموعة3* ثاني المجموعة 1 السبت27/11 أول المجموعة2* ثاني المجموعة 4 أول المجموعة 4* مع ثانى مجموعة2 الاحد 28/11 الفائز في المبارة 1* الفائز بالمبارة3 الاثنين29/11 الفائز بالمبارة2* الفائز بالمباراة 4 النهائي يتحدد وفق توجيه سعادة راعى الحفل الختامي

تعليمات

* أي فريق ينسحب من الدورة تشطب جميع نتائجه.ويحرم من المشاركة في كافة الدورات المستقبلية.

* يجب التقيد بالحضور في الموعد المحدد ولن يكون هناك تهاون.* مدة كل شوط 35 وفي دوري الثمانية ركلات ترجيح مباشره ..

* كل إداري مسئول كامل المسؤولية عن فريقه وهو المعنى أمام كافة الجهات المسئولة .