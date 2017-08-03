 الجيش اليمني يحكم سيطرته على آخر طرق إمداد الإنقلابيين في مدينة ميدي الساحلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحكم سيطرته على آخر طرق إمداد الإنقلابيين في مدينة ميدي الساحلية

الجيش اليمني يحكم سيطرته على آخر طرق إمداد الإنقلابيين في مدينة ميدي الساحلية
المناطق _ واس

أحكم الجيش اليمني‎ سيطرته على آخر طرق إمداد ميليشيات الانقلابيين في مدينة ميدي الساحلية، شمالي ‏اليمن، والتباب المطلة على المدينة من الجهة الغربية.‏
وأكد مصدر عسكري يمني بالمنطقة العسكرية الخامسة أن هذا التقدم جاء إثر هجوم شنه ‏الجيش اليوم على مواقع للمليشيات، طبقا لما أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات ‏المسلحة اليمنية.‏
وأشار المصدر إلى أن الجيش بتقدمه الجديد أحكم الحصار على مدينة ميدي من جهة الغرب ‏بعد السيطرة على معظم مداخل وطرق إمداد المليشيا للمدينة، مبيناً أن العمليات العسكرية ‏مستمرة وتأتي ضمن خطة عسكرية لتحرير كامل الساحل الغربي من المليشيا بعد التقدم ‏الكبير الذي حققه الجيش في المخا واستعادته لمعسكر خالد الأسبوع الماضي.‏

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