الجيش اليمني يحكم سيطرته على آخر طرق إمداد الإنقلابيين في مدينة ميدي الساحلية

أحكم الجيش اليمني‎ سيطرته على آخر طرق إمداد ميليشيات الانقلابيين في مدينة ميدي الساحلية، شمالي ‏اليمن، والتباب المطلة على المدينة من الجهة الغربية.‏

وأكد مصدر عسكري يمني بالمنطقة العسكرية الخامسة أن هذا التقدم جاء إثر هجوم شنه ‏الجيش اليوم على مواقع للمليشيات، طبقا لما أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات ‏المسلحة اليمنية.‏

وأشار المصدر إلى أن الجيش بتقدمه الجديد أحكم الحصار على مدينة ميدي من جهة الغرب ‏بعد السيطرة على معظم مداخل وطرق إمداد المليشيا للمدينة، مبيناً أن العمليات العسكرية ‏مستمرة وتأتي ضمن خطة عسكرية لتحرير كامل الساحل الغربي من المليشيا بعد التقدم ‏الكبير الذي حققه الجيش في المخا واستعادته لمعسكر خالد الأسبوع الماضي.‏