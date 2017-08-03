أحكم الجيش اليمني سيطرته على آخر طرق إمداد ميليشيات الانقلابيين في مدينة ميدي الساحلية، شمالي اليمن، والتباب المطلة على المدينة من الجهة الغربية.
وأكد مصدر عسكري يمني بالمنطقة العسكرية الخامسة أن هذا التقدم جاء إثر هجوم شنه الجيش اليوم على مواقع للمليشيات، طبقا لما أورده موقع /26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.
وأشار المصدر إلى أن الجيش بتقدمه الجديد أحكم الحصار على مدينة ميدي من جهة الغرب بعد السيطرة على معظم مداخل وطرق إمداد المليشيا للمدينة، مبيناً أن العمليات العسكرية مستمرة وتأتي ضمن خطة عسكرية لتحرير كامل الساحل الغربي من المليشيا بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيش في المخا واستعادته لمعسكر خالد الأسبوع الماضي.
الجيش اليمني يحكم سيطرته على آخر طرق إمداد الإنقلابيين في مدينة ميدي الساحلية
أحكم الجيش اليمني سيطرته على آخر طرق إمداد ميليشيات الانقلابيين في مدينة ميدي الساحلية، شمالي اليمن، والتباب المطلة على المدينة من الجهة الغربية.
التعليقات (٠) اضف تعليق