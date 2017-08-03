المملكة تدين الهجوم الانتحاري بمنطقة بكر أباد غرب أفغانستان

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر آباد بولاية هرات غرب أفغانستان، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدا وقوف المملكة ومؤازرتها لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.