 المملكة تدين الهجوم الانتحاري بمنطقة بكر أباد غرب أفغانستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المملكة تدين الهجوم الانتحاري بمنطقة بكر أباد غرب أفغانستان الجيش اليمني يحكم سيطرته على آخر طرق إمداد الإنقلابيين في مدينة ميدي الساحلية مونديال أمانة عسير ينطلق الأحد المقبل إدارة النخيل تعقد جمعيتها العمومية العادية ويفتح التمارين للمستجدين رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر : موقفنا من قطر يتعلق فقط في الإمداد ودعم الاٍرهاب “جعافرة جازان ” يقتدون بـ”ملتقى مكة”.. والفيصل يثمن جهودهم حملة النظافة دين وخلق تواصل مسيرتها في أبها وأمانة عسير توزع 110 حاوية نفايات وزير الثقافة والإعلام : تسييس الحج انحدار سياسي .. والحجاج القطريون موضع الترحيب ككل عام لربط المسلمين بالمنهج الوسطي.. “بلاغ” جامعة الملك خالد يطوف البرازيل وساحل العاج والمالديف ميليشيا الحوثي تلجأ لتهديد الملاحة في البحر الأحمر لتغطية خسائرهم أمير عسير يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة شاهد..مطالبات كويتية باتخاذ مواقف حازمة ضد من يدافعون عن “خلية العبدلي” الإرهابية

المملكة تدين الهجوم الانتحاري بمنطقة بكر أباد غرب أفغانستان

المملكة تدين الهجوم الانتحاري بمنطقة بكر أباد غرب أفغانستان
المناطق _ واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر آباد بولاية هرات غرب أفغانستان، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدا وقوف المملكة ومؤازرتها لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>