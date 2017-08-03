الاتصالات توضح حقيقة تخفيض الـ 50 ‎%‎ على سداد المديونيات

نفت شركة الاتصالات السعودية “stc”، ما تم تداوله في شأن اعتزامها طرح تخفيض بـ 50%، على سداد المديونيات، يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الشركة، عبر حساب خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًّا على الاستفسارات عن صحة التخفيض، أنَّ “الخبر غير صحيح، وفي حال وجود أي عروض يتم الإعلان عنها من خلال قنوات الشركة الرسمية”.

يذكر أنّه تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، على نطاق واسع، رسائل تؤكد عزم الشركة تقديم تخفيض 50%‎ على سداد المديونيات يوم الأحد المقبل، قبل أن تنفي الشركة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.