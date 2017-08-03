 مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يدحض مزاعم متحدث الخارجية الإيرانية حول حادثة اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يدحض مزاعم متحدث الخارجية الإيرانية حول حادثة اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يدحض مزاعم متحدث الخارجية الإيرانية حول حادثة اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها
المناطق _ واس

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عدم صحة المزاعم التي أطلقها المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية حول استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية لدى طهران وقنصليتها العامة في مشهد، موضحًا أن السلطات الإيرانية عمدت منذ البداية إلى التسويف والمماطلة، حيث تم إبلاغ الجانب الإيراني بجاهزية الفريق السعودي للتواجد في الأراضي الإيرانية في الفترة من 25 – 29 ديسمبر 2016م ليشارك عند معاينة السلطات الإيرانية لممثليات المملكة في إيران واطلاعه على نتائج التحقيقات.

وأفاد المصدر بأنه ، بعد مضي التاريخ المحدد بأربعة أشهر طلب الجانب الإيراني تحديد تاريخ جديد لزيارة الفريق السعودي، وتم إبلاغهم بمناسبة يوم 3 يوليو 2017م، وأكد الجانب الإيراني موافقته على ذلك؛ إلا أن السلطات الإيرانية لم تُشعر المملكة بالموافقة على تصريح هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودي إلا في تاريخ 1 أغسطس 2017م بموجب مذكرة رسمية، وذلك بعد صدور بيان وزارة الخارجية السعودية.

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