انطلاق فعاليات مهرجان العسل بالباحة و الدكتور الخازم يؤكد فحص العسل المعروض

انطلقت مساء هذا اليوم الخميس فعاليات مهرجان العسل الدولي العاشر الذي تحتضنه منطقة الباحة كل عام وذلك بحديقة الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان وقد توافد أعداد كبيرة من الزوار والسائحين منذ ساعات المساء الأولى وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الدكتور احمد الخازم ان المهرجان بدأ في استقبال الزوار من داخل المنطقة وخارجها للمشاركة في فعاليات مهرجان العسل وكذلك التسوق واشار الى ان مهرجان العسل في نسخته العاشرة يعتبر متميز واستثنائي عن سابقاتها، فهناك ثلاث فعاليات رئيسية وهي معرض للعسل ، وأدوات ومستلزمات تربية النحل، وفعاليات ترفيهية موجهة بصفة عامة للعوائل خاصة الأطفال، وقد بدأت في استقبال الزوار منذ اللحظات الاولى لانطلاق المهرجان واكد على ان جميع أنواع العسل السائل والشمع المنتج محلياً متوفرفي المهرجان ومنها السدر والطلح والسمر والصيفي والضرم والمجرى و الضهيان والمورينقا وغيرها … ، وبجود عالية حيث تطبق عليها معايير المحافظة على الجودة المعتادة بحيث يفحص كل العسل المعروض بدون استثناء في المختبر من خلال لجنة من الخبراء