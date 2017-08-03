أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن حكومة بلاده لن تسمح بأن تنتصر إيران على العرب في الأراضي اليمنية ولن تسمح بأن ينتصر الإنقلابيون على المشروع الوطني.
وأشار خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمكتب التنفيذي لمحافظة عدن إلى ان الحكومة الشرعية ستثبت حتى الوصول إلى النصر الذي ينشده الشعب اليمني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة ستقاتل من أجل إنها الإنقلاب على الدولة والسلطة وستمد يدها للسلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث وستمضي في تحقيق الدولة الاتحادية التي اتفق عليها كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني.
وشدد بن دغر على ضرورة توحيد القرار السياسي والعسكري تحت سقف الشرعية لتحقيق الأمن والإستقرار للعاصمة المؤقتة.
رئيس الوزراء اليمني : لن نسمح بأن تنتصر إيران على اليمن
أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن حكومة بلاده لن تسمح بأن تنتصر إيران على العرب في الأراضي اليمنية ولن تسمح بأن ينتصر الإنقلابيون على المشروع الوطني.
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