 رئيس الوزراء اليمني : لن نسمح بأن تنتصر إيران على اليمن‏ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني : لن نسمح بأن تنتصر إيران على اليمن‏

رئيس الوزراء اليمني : لن نسمح بأن تنتصر إيران على اليمن‏
المناطق _ واس

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن حكومة بلاده لن تسمح بأن تنتصر إيران ‏على العرب في الأراضي اليمنية ولن تسمح بأن ينتصر الإنقلابيون على المشروع الوطني.‏
وأشار خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمكتب التنفيذي لمحافظة عدن إلى ان الحكومة الشرعية ‏ستثبت حتى الوصول إلى النصر الذي ينشده الشعب اليمني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية.‏
وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة ستقاتل من أجل إنها الإنقلاب على الدولة والسلطة ‏وستمد يدها للسلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث وستمضي في تحقيق الدولة ‏الاتحادية التي اتفق عليها كل اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني.‏
وشدد بن دغر على ضرورة توحيد القرار السياسي والعسكري تحت سقف الشرعية لتحقيق ‏الأمن والإستقرار للعاصمة المؤقتة.‏

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