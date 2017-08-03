 موجة حر تصاعدية تضرب المملكة والخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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موجة حر تصاعدية تضرب المملكة والخليج

موجة حر تصاعدية تضرب المملكة والخليج
المناطق _ الرياض

مع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على المدينة المنورة والطائف ومرتفعات الجنوب، أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان ، أنه ابتداء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل تضرب المملكة والخليج العربي موجة حر جديدة تصاعدية.

وأوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن صيف هذا العام بدأ مبكرا، وأن درجات الحرارة لامست الـ50 بشكل عال مبكرا، قائلا: نحن ما زلنا في الثلث الأول من الصيف والموجات المتلاحقة التي سببها منخفض الهند الموسمي ما زالت مستمرة.

«فترة الأمطار تمتد من منتصف شهر يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، حيث يبدأ فصل الخريف بحالات جوية متفاوتة، وذلك بعد الدخول في سهيل والذي يبدأ من 24 أغسطس وحتى 15 أكتوبر».

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