موجة حر تصاعدية تضرب المملكة والخليج

مع استمرار هطول الأمطار لليوم الثاني على المدينة المنورة والطائف ومرتفعات الجنوب، أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان ، أنه ابتداء من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل تضرب المملكة والخليج العربي موجة حر جديدة تصاعدية.

وأوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني أن صيف هذا العام بدأ مبكرا، وأن درجات الحرارة لامست الـ50 بشكل عال مبكرا، قائلا: نحن ما زلنا في الثلث الأول من الصيف والموجات المتلاحقة التي سببها منخفض الهند الموسمي ما زالت مستمرة.

«فترة الأمطار تمتد من منتصف شهر يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، حيث يبدأ فصل الخريف بحالات جوية متفاوتة، وذلك بعد الدخول في سهيل والذي يبدأ من 24 أغسطس وحتى 15 أكتوبر».