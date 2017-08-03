العصيمي : هذه آلية قبول غير السعوديين في الجامعات المحلية

أشار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الطلاب غير السعوديين يقدمون للقبول في الجامعات المحلية عبر بوابة خاصة بهم، وتتم المفاضلة بينهم.

وحددت الوزارة لكل جامعة نسبة معينة لكل جنسية لا تتجاوزها، موضحا أن بوابة القبول الموحد للجامعات السعودية لا يقدم عليها إلا الطلاب السعوديون أو ابن لأم سعودية.

كما لا يتجاوز إجمالي عدد الطلاب غير السعوديين المقبولين نسبة 5% من مجموع الطلاب المقيدين بكل جامعة.

وشدد على أن الجامعات لم تقبل أي طالب غير سعودي حتى الآن، ولم تتحدد نسبة قبولهم هذا العام، ولم تنته الجامعات من إجراءات القبول والرفع بالقوائم للوزارة حتى الآن، موضحا أن نسبة قبول غير السعوديين لا تحتسب ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة، وإنما تحتسب كنسبة إضافية فوق ما تقره الجامعة.

وأفاد أن من يحتج بعدم قبوله في أي جامعة بسبب قبول غير السعوديين فهي حجة غير صحيحة بتاتا.