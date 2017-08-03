 مدير جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر ينقل سياحة المملكة للعالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر ينقل سياحة المملكة للعالمية

مدير جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر ينقل سياحة المملكة للعالمية
المناطق _ نجران
أكد مدير جامعة نجران الدكتور محمد بن ابراهيم الحسن، أن إعلان نائب الملك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، إطلاق مشروع البحر الأحمر يعد نقلة نوعية للسياحة في المملكة ، ويضعها على خارطة المنافسة عالمياً، إضافة إلى أنه يعد أحد الركائز الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م .
وأشار الحسن إلى أن المشروع المقام على طول الساحل الغربي للمملكة على أحد أجمل المواقع البكر على مستوى العالم سيكون وجهةً سياحية ليس لسكان المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل للعالم أجمع، موضحاً أن استغلال المميزات الطبيعية في المملكة عبر مشاريع سياحية واقتصادية عملاقة سيكون مصدر دخل للبلد في السنوات المقبلة.
وأبان مدير جامعة نجران، أن إقرار المشروع العملاق يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، على المضي قدماً في نهضة هذا الوطن لمواكبة المستقبل المشرق في جميع المجالات.

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