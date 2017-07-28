 أكاديميو جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

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أكاديميو جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد

أكاديميو جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد
المناطق _ نجران

أجمع عدد من الأكاديميين المتخصصين في جامعة نجران، أن مشروع البحر الأحمر الذي أطلقه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، سيعزز من مكانة المملكة السياحية لتصبح مقصدا للزوار من كافة أنحاء العالم، مؤكدين أن ضخامة المشروع وموقعه سيجعلان منه استثمارا واعدا، ومصدرا للدخل يواكب رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
وأوضح الدكتور خالد بن سالم العطوي أستاذ التسويق المساعد أن خطط تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط في القطاع السياحي يُعد أستثماراً واعداً، لما تتميز به المملكة من تنوع يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية على مستوى العالم.
وأضاف الدكتور حمد سعيد لسلوم الأستاذ المساعد في تخصص الإدارة ووكيل كلية العلوم الإدارية للتطوير والجودة، أن هذا المشروع الطموح يعد إضافة جديدة لمشاريع التطوير والنماء التي يشهدها الوطن عبر الاستثمار في موارده بشكل حديث.
وأشار أستاذ المالية والاستثمار، صالح محمد ال شرمه أن المشروع سيبرز ما تتميز به المملكة من مواقع خلابة على ساحل البحر الأحمر، ويتيح للزائر استكشاف التنوع والطبيعة التي تتميز بها المنطقة من خلال إقامة منتجعات سياحية لأكثر من 50 جزيرة طبيعية.

بدوره، اعتبر المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور زهير العمري، تداول تفاصيل المشروع في وسائل الإعلام العالمية فور الإعلان عنه يبرز مكانة المملكة وأهميتها، ومثل هذه المشاريع تضعها في مكانها الصحيح.

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