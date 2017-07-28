أمانة الحدود الشمالية ترفع (5093) طـن من الفضلات خلال شهر شوال

قامت إدارة النظافة بأمانة منطقة الحدود الشمالية من الفترة 1/10/1438 هـ الى 29/10/1438هـ برفع كمية من الفضلات والطعام بما يعادل (5093) طن من جميع أحياء عرعر وقرآها وكذلك تـم رفع كمية من المواد الصلبة من الموكيت والأثاث المنزلي الملقى في الساحات والشوارع وغيره بلغ (482) طن , كما تم القضاء على عدد (109) من الكلاب الضالة (أعزكم الله) ،علماً بأنه قامت إدارة النظافة بمكافحة الحشرات بالوادي وجميع نطاق العقد في مدينة عرعر وقراها (هجرة الديدب , جديدة عرعر , حزم الجلاميد ) كما تم تطهير ضواغط رفع الحاويات ، كذلك تم رش دورات المياه في الحدائق والمسطحات الخضراء وتم وضع طعـوم طاردة للقوارض والثعابين والأفاعي بالمسطحات الخضراء والأماكن المهجورة وأيضاً تم رش الحدائق العامة والمنتزهات بالضباب الحراري والرذاذ المتناهي الصغر .

أوضح ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة

أ/عبدالرحمن بن الجديد الطرفاوي