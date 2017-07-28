انطلاق مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران

افتتح محافظ محافظة بدر الجنوب زيد الرشود مهرجان بدر الجنوب السياحي بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد ال مريح بمنتزة الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز جهة العشة والذي يستمر لمدة عشرة أيام

وبدأ الحفل بالقران الكريم ثم كلمة

لمدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد ال مريح رحب فيها بمحافظ محافظ بدر الجنوب والحضور قال آل مريح ان هذا المهرجان يأتي بناء على توجهات سمو امير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية الذي وجهنا بان تشمل انشطة الهيئة العامة للسياحةوالتراث الوطني محافظات المنطقة وان تكون تلك الفعاليات والمهرجانات موسمية ونظرا لتوفر المقومات السياحية بالمحافظة واعتدال الجو ولحرص محافظ محافظة بدر الجنوب ولجنة التنمية السياحية واهالي المحافظة فقد تم اقامة هذا المهرجان في منتزه الامير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بجهة العشة وأضاف آل مريح ان هذا المهرجان يتضمن على العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع

وقال ال مريح ان هذه المهرجانات والفعاليات والانشطة تحظى بدعم من قبل سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبمتابعة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه

وقدم آل مريح شكره وتقديره لسمو امير المنطقة ولسمو نائبه ولجنة التنمية السياحية والأعيان والاهالي والمجتمع المحلي وقال ان هذا المهرجان سيكون بداية انطلاق للمهرجانات في السنوات القادمة سائلا الله ان يحفظ القيادة الحكيمة والوطن الغالي ثم القيت كلمة اهالي المحافظة القاها نيابة عنهم المواطن هايض ال دغيش شكره فيها سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ماتحظى به المحافظة من تنمية وتطوير والقائمين على هذا المهرجان وقال ان الاهالي يتطلعون الى استمرار مثل هذا المهرجان وذلك لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية ثم القيت قصيدة شعرية تلاها انشودة براعم المحافظة

ثم كرم محافظ محافظة بدر الجنوب زيد الرشود الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان ثم قدمت فرق الفنون الشعبية لون الزامل والرزفة