 انطلاق مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 11 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 3 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران أمانة الحدود الشمالية ترفع (5093) طـن من الفضلات خلال شهر شوال أكاديميو جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر استثمار واعد 10326 مستفيدًا من خدمات مركز طب الأسنان التخصصي في نجران مدير جامعة نجران: مشروع البحر الأحمر ينقل سياحة المملكة للعالمية العصيمي : هذه آلية قبول غير السعوديين في الجامعات المحلية موجة حر تصاعدية تضرب المملكة والخليج رئيس الوزراء اليمني : لن نسمح بأن تنتصر إيران على اليمن‏ انطلاق فعاليات مهرجان العسل بالباحة و الدكتور الخازم يؤكد فحص العسل المعروض مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يدحض مزاعم متحدث الخارجية الإيرانية حول حادثة اقتحام سفارة المملكة وقنصليتها الاتصالات توضح حقيقة تخفيض الـ 50 ‎%‎ على سداد المديونيات المملكة تدين الهجوم الانتحاري بمنطقة بكر أباد غرب أفغانستان

انطلاق مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران

انطلاق مهرجان بدر الجنوبي السياحي بنجران
المناطق _ بدر الجنوب

افتتح محافظ محافظة بدر الجنوب زيد  الرشود مهرجان بدر الجنوب السياحي بحضور مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد ال مريح بمنتزة الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز جهة العشة والذي يستمر لمدة عشرة أيام
وبدأ الحفل بالقران الكريم ثم كلمة
لمدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد ال مريح رحب فيها بمحافظ محافظ بدر الجنوب والحضور قال  آل مريح ان هذا المهرجان يأتي بناء على توجهات سمو امير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية  الذي وجهنا بان تشمل انشطة الهيئة العامة للسياحةوالتراث الوطني محافظات المنطقة وان تكون تلك الفعاليات والمهرجانات موسمية ونظرا لتوفر المقومات السياحية بالمحافظة واعتدال الجو ولحرص محافظ محافظة بدر الجنوب ولجنة التنمية السياحية واهالي المحافظة فقد تم اقامة هذا المهرجان في منتزه الامير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بجهة العشة وأضاف آل مريح ان هذا المهرجان يتضمن  على العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع
وقال ال مريح ان هذه المهرجانات والفعاليات والانشطة تحظى بدعم    من قبل سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبمتابعة من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه
وقدم آل مريح شكره وتقديره لسمو  امير المنطقة ولسمو نائبه ولجنة التنمية السياحية والأعيان  والاهالي والمجتمع المحلي وقال ان هذا المهرجان سيكون بداية انطلاق للمهرجانات في السنوات القادمة سائلا الله ان يحفظ القيادة الحكيمة والوطن الغالي ثم القيت كلمة اهالي المحافظة القاها نيابة عنهم المواطن  هايض ال دغيش شكره فيها سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ماتحظى به المحافظة من تنمية وتطوير والقائمين على هذا المهرجان وقال ان الاهالي يتطلعون الى استمرار مثل هذا المهرجان وذلك لما تتميز به المحافظة من مقومات سياحية ثم القيت قصيدة شعرية تلاها انشودة براعم المحافظة
ثم كرم محافظ محافظة بدر الجنوب زيد الرشود الجهات المشاركة والداعمة للمهرجان ثم قدمت فرق الفنون الشعبية لون الزامل والرزفة

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>