الجروان: المتسابقين متشوقين لرالي صعود المرتفعات ” في نسخته الأولى ومقومات الباحة ستسهم في إنجاح التحدي

أوضح نايف الجروان المشرف الفني لرياضة الدرفت والاوتو كروس والاستعراض الحر بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وعضو لجنة التحكيم تحدي الباحة 2017م ” لرالي صعود المرتفعات ” في نسخته الاولي ان التحدي والذي يقام بمحافظة بني حسن هو تحدي صعود المرتفع وكسر حاجز الزمن بسيارات مجهزة بوسائل سلامة لسيارات السباق.

مشيراً الى أن السباق هو عبارة عن تحدي للزمن حيث تنطلق السيارات المشاركة كل على حده من نقطة الانطلاق حتى الوصول الى قمة التل ويتم تسجيل زمن كل مشارك حيث تبلغ مسافة السباق ٢ كيلو و٨٠٠ متر تقريبا ويبدا السباق بتدريب مفتوح لكل مشارك للتعرف على مسار السباق المخصص لهذا التحدي في اليوم الاول بسيارة قياسية ويمنع دخول سيارات السباق وفي اليوم الثاني يبدا التدريب المفتوح للمشاركين بسيارات السباق والمحاولة الأولى المحسوبة وفي اليوم الثالث يكون يوم السباق ويعطى كل سائق محاولتين محسوبة لكسر الزمن ويتوج اسرع سائق من كل فئة وصاحب افضل زمن بالترتيب العام .

وأضاف الجروان أن المتسابقين متشوقين لهذه التجربة خصوصا انها تقام في مملكتنا الغالية ولأول مرة على مستوى الخليج. ويتوقع القرني أن ان يشهد تحدي الباحة اقبالا جماهيريا واسعا مرجعاً ذلك الى ان رياضة السيارات تتمتع بجماهيرية وحضور كبير كما تعتبر منطقة الباحة وجهة سياحية حيث يقصد السياح من جميع مناطق المملكة في موسم الصيف وتتميز الباحة بتنوع تضاريسها وجمال طبيعتها.

مقدماً الجروان شكره لسمو امير المنطقة لاستضافة هذا التحدي ودعمه اللا محدود لإنجاحه ولسمو رئيس الاتحاد الامير سلطان بن بندر الفيصل ومحافظ بني حسن محمد معيض الفائز وامين عام الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية نايف الحجيلان على جهودهم للخروج بتحدي رائع يليق بشبابنا وبرياضة السيارات في مملكتنا الغالية.