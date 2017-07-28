 العمري رئيساً للأخويا بإمارة منطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس وزراء باكستان الجديد يشكل الحكومة الأرصاد : استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار الحكومة اليمنية تنشر قوات عسكرية جديدة في محافظة شبوة النفطية تراجع الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية رئيس غرفة الباحة يستقبل القنصل العام لجمهورية اندونيسيا “العُمري” يحتفل بزواج تركي بقاعة سهارى في جدة مالا تعرفه عن الرجلة (البقلة).. الصيدلية الطبيعية المهملة الهندية “آني ديفيا” أصغر قائدة لطائرة “بوينغ 777” في العالم الإمارات تكافئ الموظفين بـ “شيكات السعادة”.. 200 جلدة والسجن عام ونصف لراق شرعي في الدمام تورط في علاقته بالنساء لتأخرها في صرف رواتب موظفيها وزارة العمل تغرم منشأة ثلاثة ملايين وتوقف خدماتها بالفيديو .. اندلاع حريق هائل في أحد أبراج مارينا دبي

العمري رئيساً للأخويا بإمارة منطقة الباحة

العمري رئيساً للأخويا بإمارة منطقة الباحة
المناطق- عبدالرحمن سفر
اصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة توجيهاته بتكليف الأستاذ علي جرادان العمري رئيساً للأخويا بإمارة منطقة الباحة بالإضافة إلى عمله مديراً للضيافات .
وأعرب العمري عن عظيم امتنانه وشكره لسمو امير المنطقة على ثقته بتكليفه رئيسا للأخويا مقدماً شكره لوكيل الإمارة .
وقال العمري بأن ثقة سموه هي مصدر اعتزاز داعيا الله بأن يكون عند حسن ظن سموه والتى سيكون لها الأثر في تقديم المزيد من الجهد .
يذكر بأن العمري يعد من الكفاءات المميزة وله عدة مشاركات في العديد من مهرجانات واحتفالات المنطقة .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابوفيصل

    يستاهل الأخ علي كل خير الف مبروووووك

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>