اصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة توجيهاته بتكليف الأستاذ علي جرادان العمري رئيساً للأخويا بإمارة منطقة الباحة بالإضافة إلى عمله مديراً للضيافات .

وأعرب العمري عن عظيم امتنانه وشكره لسمو امير المنطقة على ثقته بتكليفه رئيسا للأخويا مقدماً شكره لوكيل الإمارة .

وقال العمري بأن ثقة سموه هي مصدر اعتزاز داعيا الله بأن يكون عند حسن ظن سموه والتى سيكون لها الأثر في تقديم المزيد من الجهد .

يذكر بأن العمري يعد من الكفاءات المميزة وله عدة مشاركات في العديد من مهرجانات واحتفالات المنطقة .