رسمياً.. الفتح يعلن عودة البرزايلي ساندرو مانويل

أعلن نادي الفتح، اليوم الخميس، تعاقده رسمياً مع البرزايلي ساندرو مانويل، قادماُ من نادي التعاون، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد 2017/ 2018.

وأوضح الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعاقده مع البرزايلي ساندرو مانويل لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة.

وعبر البرزايلي ساندرو مانويل عن سعادته بعودته إلى صفوف الفتح، وقال: «العودة مجدداً أمر يبعث بالسعادة فقد تمكنت في فترة قصيرة على الانسجام مع زملائي».

واختتم حديثه: «لدي الكثير لأقدمه وأنا أمام تحد جديد وقوي وسأكون وفق تطلعات إدارة وجماهير الفتح لتحقيق النتائج الإيجابية».