 “التعليم” تنهي المقابلات مع المرشحين للإيفاد الداخلي لدرجة الدكتوراه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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“التعليم” تنهي المقابلات مع المرشحين للإيفاد الداخلي لدرجة الدكتوراه

“التعليم” تنهي المقابلات مع المرشحين للإيفاد الداخلي لدرجة الدكتوراه
المناطق- الرياض

أنهت لجنة المقابلات للإيفاد والابتعاث بوزارة التعليم أعمالها مع المرشحين للإيفاد الداخلي لدراسة الدكتوراه، وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بالإنابة محمد بن بدر البدر أن اللجنة عقدت مقابلات مع 63 مرشحا للإيفاد من مختلف إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بناءً على الشروط والآلية الموضحة في تعميم وزير التعليم د. أحمد العيسى المتضمن خطة وشروط الإيفاد للدراسة في الداخل، وبين البدر أنه يعقب تلك المقابلات استكمال الإجراءات المتبقية للمترشحين ورفع اوراقهم إلى وزارة الخدمة المدنية للعرض على لجنة الإيفاد والابتعاث، ثم اصدار قرارات الإيفاد التي تصل فيها مدة الإيفاد لدرجة الدكتوراه إلى ستة فصول دراسية، مشيرا إلى أن إعلان نتائج المقابلات خلال الأسبوع المقبل.

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