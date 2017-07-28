40 ألف والتوقيف لمفحط ظهر بمقطع فيديو بطبرجل

أظهر مقطع فيديو مناورة وتدوير وتفحيط وقيادة متهورة على الأرصفة لشاب بمحافظة طبرجل، إضافة إلى ازالة لوحات المركبات ووضع عبارات وملصقات غير لائقة بالطرق الداخلية والسريعة بالمحافظة.

ووجه مدير شعبة مرور طبرجل المقدم صلاح محمد بن دعيجاء، على القبض على المذكور بصفة عاجلة، حيث تمكنت دوريات المرور والبحث السري من القبض على صاحب المقطع في الساعات الاولى وكذلك ثلاث مركبات من نوع جيب شاص وايداعهم التوقيف واستكمل بحقهم جميع الاجراءات وعرضهم علي هيئه الجزاءات حيث صدر بحق أحدهم توقيف لمدة عشرة أيام وحجز المركبة لمدة ستة أشهر وحررت المخالفات المستحقة بحقه والتي تجاوزت الأربعين ألف ريال لمثل هذه الممارسات.

وأهاب مرور محافظة طبرجل بالجميع بالتقيد بالأنظمة المرورية وعدم التهاون في أي مخالف للحفاظ على السلامة المروية وسلامة الأرواح والممتلكات.