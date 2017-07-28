 الجبير يؤكد موقف المملكة الداعم للشعب السوري الشقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجبير يؤكد موقف المملكة الداعم للشعب السوري الشقيق

الجبير يؤكد موقف المملكة الداعم للشعب السوري الشقيق
المناطق- واس

التقى وزير الخارجية عادل الجبير، في الرياض اليوم بالمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية وأعضاء الهيئة، والوفد المفاوض.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على موقف المملكة الداعم والمؤيد للشعب السوري الشقيق، ومناقشة آخر المستجدات في الوضع السوري ونتائج اجتماعات جنيف، كما أكد الجبير على استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد، ومدير عام الإدارة العامة للدول العربية سعيد بن عثمان سويعد.

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