 القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً على حدود اليمن بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً على حدود اليمن بجازان

القوات السعودية تصد هجوماً حوثياً على حدود اليمن بجازان
المناطق- الرياض

أحبطت القوات المسلحة مساء الخميس هجوماً كبيراً من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع علي صالح، كانوا بصدد تنفيذه ضد “رقابات عسكرية” على الحدود السعودية اليمنية في منطقة جازان.

‏وأكدت مصادر عسكرية أن القوات السعودية تمكنت من إحباط الهجوم، في داخل قرى حدودية ‏يمنية غير مأهولة بالسكان تابعة لمحافظة صعدة، استخدمتها الميليشيات منطقة تجمع وإسناد لها لتنفيذ الهجوم.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أنه تم تحديد مواقعهم من خلال غرفة العمليات المشتركة، حيث تم التعامل معهم عبر راجمات الصواريخ والمدفعيات ومساندة مروحيات الأباتشي.

وأفاد مراسل “العربية.نت” أن صد الهجوم استمر ساعتين منتهياً بمقتل عشرات الحوثيين وتدمير عدد من المركبات العسكرية المحملة بالذخائر.

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