الترجي التونسي يقصي الفتح المغربي ويصعد لنهائي البطولة العربية

صعد فريق الترجي التونسي إلى نهائي البطولة العربية بإقصائه نظيره الفتح المغربي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة نصف نهائي البطولة في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم (الخميس 3 أغسطس 2017م) على ملعب الإسكندرية.

تقدم الفريق المغربي أولا عن طريق اللاعب حمزة سمومى في الدقيقة 28 من تسديدة خدعت حارس الترجي معز بن شريفية.

وفى الشوط الثاني، تمكن خليل شمام من إدراك التعادل بهدف في الدقيقة 47 من ضربة حرة مباشرة خدعت حارس الفتح الرباطي لينتهي اللقاء بالتعادل ويتجه الفريقين للوقت الإضافي.

وفي الشوط الأول الإضافي سجل طه ياسين الخنيسى الهدف الثاني للترجي في مرمى الفتح الرباطي عن طريق ركلة جزاء.

بهذا الفوز يلتقي الترجي، في مباراة النهائي الأحد القادم، فريق الفيصلي الأردني، والذي فاز أمس الأربعاء على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف.