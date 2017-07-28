دراسة: الكافيين يقصر وقت الانتعاش من التخدير العام

كشفت باحثون أمريكيون أن الكافيين يساعد بسرعة على تعزيز اليقظة التالية للتخدير العام.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون خلال دراستهم أن المنشطات التي يستخدمها يوميا أكثر من 90% من البالغين في الولايات المتحدة التي يطلق عليها اسم المنبهات مثل القهوة والشاي تغير الوظيفة الفسيولوجية للمخ وتقصر وقت الانتعاش.

وأوضحوا أن الكافيين يعمل بطريقتين مختلفتين لإيقاظنا، حيث إنه يرفع مستوى الجسم من “أدينوسين” أحادي الفوسفات وهو مركب ينظم وظيفة الخلايا.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات مجموعة من الفئران الكبار وتعرضوا لمخدر عام لمدة ساعة واحدة لإجراء عملية جراحية وجيزة، مع اعطاء حقنة من الكافيين خلال ال 10 دقائق الأخيرة من التعرض، أو محلول ملحي.

ووجدوا أن الفئران التي أخذت حقنة الكافيين استيقظوا من التخدير أسرع بمعدل 55% بالقارنة مع المجموعة الأخرى التي أخذت محلول ملحي.

وأضاف الباحثون أن الكثير من الأشخاص يعانون من الأعراض التي تحدث لهم بعد التخدير العام لذلك فإن حقنة واحدة فقط من الكافيين 15 ملل تقلل وقت الانتعاش وتساعد المريض على التحدث والحركة أسرع.