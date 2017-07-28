“ابن الذّيب” يتحدّى دول المقاطعة بأبيات شعرية جديدة ..ويتحول من معارض لمنافق..

تحدّى الشاعر القطري المعروف، محمد بن الذيب العجمي، دول المقاطعة، بأبيات شعرية جديدة.

ابن الذيب الذي نشر ناشطون صورة له مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد قبل أيام، ألقى أبياتا على مناسبة اجتماعية، قال فيها: “شكرا على هذا الخطاب الله يحفظك يا تميم.. هذا الكلام اللي سواة السيف قصاص العظم”.

وتابع متحديا دول المقاطعة: “يا سيد الأمجاد لو طال الحصار الله كريم.. ما عندنا حبّة (قُبْلة) خشم للي يبي حبّة خشم”.

وفي رسالة إلى دول المقاطعة، قال ابن الذيب: “صبرت لعيون الحشيم ابن الحشيم ابن الحشيم.. لكن من لا يحشم بلادي ترى ما ينحشم”.

وفي رده على الأقاويل المنتشرة بأنه يعيش تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه، اخبر ابن الذيب: “أنا تراي مواطن بداري ترى ماني مقيم.. في ظل أخو روضة تميم المجد رفرف يا علم”.

يشار إلى أن السلطات القطرية اعتقلت الشاعر ابن الذيب في العام 2011 بسبب قصيدة ألقاها، اعتبرت تحريضا على نظام الحكم.

وبعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما، خرج ابن الذيب بعفو أميري في آذار/ مارس من العام الماضي، عقب توسّط خالد الحثلين العجمي، شيخ قبيلة العجمان، لدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.