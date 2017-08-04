 شرطة القصيم تكشف غموض حادثة مقتل رئيس هيئة الخبراء.. والقاتل من أفراد أسرته.. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 12 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 4 أغسطس 2017 ميلاديا

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شرطة القصيم تكشف غموض حادثة مقتل رئيس هيئة الخبراء.. والقاتل من أفراد أسرته..

شرطة القصيم تكشف غموض حادثة مقتل رئيس هيئة الخبراء.. والقاتل من أفراد أسرته..
المناطق- بريدة
صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الأحد الموافق١٤٣٨/١٠/٢٩هـ عن نشوب حريقٍ في أحد المنازل بمركز الخبراء ، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع الحادث ،وبعد إخماد الحريق ونقل صاحب المنزل للمستشفى أثبتت المعاينة أنه تعرض لطلقاتٍ نارية بالجزء العلوي أدت لوفاته ..
وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من جمع الأدلة وجميع إجراءات الاستدلال ،وقادت هذه الإجراءات بعد البحث والتحري للاشتباه بأحد أفراد أسرة المجني عليه البالغ من العمر ١٧عاماً ، كما تمكنت الجهات الأمنية من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة ، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه وعرضه على النيابة العامة ، وقد اعترف بما نسب إليه وصادق على أقواله شرعاً ..

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